Невозможно найти окно, где не будет других релизов, заявляет геймдиректор Avowed.

Новая RPG от Obsidian Entertainment, Avowed, выходит в одну неделю с огромными ожидаемыми проектами, такими как Sid Meier’s Civilization VII, Kingdom Come: Deliverance 2 и Assassin's Creed Shadows. Однако, похоже, что геймдиректора Avowed Керри Пател это не слишком тревожит.

В интервью Games Radar Пател заявила, что в современном мире невозможно найти окно релиза, чтобы не конкурировать с другими проектами, и это прекрасно. Но даже так Avowed сумеет устоять рядом с огромными соседями, считает геймдиректор:

"Самое замечательное в современной эпохе для геймера - это то, что всегда выходят новые замечательные игры. Я не думаю, что когда-нибудь наступит такой период, когда не будет выходить абсолютно ничего, и ваш проект будет единственным, который выйдет в течение месяца. Но мы уверены, что Avowed сможет выделяться на фоне остальных."

Пател считает, что у Obsidian есть своя кор-аудитория, которая ни за что не пропустит новую RPG студии. Всё таки Avowed даёт уникальный опыт, который игроки не смогут получить больше ни в одной игре, которая выходит в то же релизное окно, подытожила Керри: "Я лично очень рада выходу многих из этих игр, и я думаю, что мы также очень отличаемся от них. Так что игроки, которым нужна ролевая игра в стиле Obsidian, с нашим подходом к выбору и последствиям и очень тонким подходом к повествованию, найдут в Avowed именно то, что они ищут."

Видео дня

Релиз Avowed запланирован на 18 февраля. Игра будет доступна на ПК и Xbox Series, в том числе по подписке Xbox Game Pass.

Ранее мы рассказывали, что цена на предзаказ Avowed в Украине в Steam оказалась одной из самых высоких в мире. За новую RPG от Obsidian украинскому игроку придётся отдать 3 тысячи гривен за стандартное издание.

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