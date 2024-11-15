За Avowed украинским игрокам придётся отдать 3 тысячи гривен за стандартное издание.

Сегодня Obsidian Entertainment открыла предзаказы своей нового ролевого проекта Avowed. Украинских игроков поразил ценник в 3 тысячи гривен за стандартное издание игры в Steam.

За стандартное издание Avowed Obsidian просит 2999 гривен, а за Deluxe Edition - 3499. По данным SteamDB, Украина занимает 13-е место по цене Avowed в Steam. Дороже игра в ЕС, Британии и Швейцарии, а лидером рейтинга стала Польша, где за стандартное издание просят 349 злотых, что по курсу 3507 гривен. При этом рекомендованная цена проекта - 70 долларов.

На Xbox Avowed можно предзаказать за 1795 гривен за стандартное издание и 1820 гривен за Premium Edition.

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При этом другие игры Obsidian в Украине одни из самых дешёвых в мире. Последний проект студии, Pentiment, украинским игрокам будет стоить 279 гривен, дешевле только в Казахстане, где игра стоит 220 гривен в эквиваленте. Такая же ситуация с Grounded, в Украине игра стоит 479 гривен, в Казахстане - 390.

Релиз Avowed назначен на 18 февраля. Игра будет доступна на ПК и Xbox Series. Стоит отметить, что в Avowed также можно будет поиграть по подписке Xbox Game Pass.

Также, кроме цены, сегодня разработчики Avowed представили системные требования игры. Для минимальных настроек будет достаточно GTX 1070 и AMD Ryzen 5 2600.

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