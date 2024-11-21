Релиз Avowed состоится 18 февраля 2025 года. Игра выйдет на ПК и Xbox Series, а также будет доступна по подписке Game Pass.

Зарубежные издания поделились финальными превью Avowed, новой экшен-RPG от студии Obsidian, известной по Fallout: New Vegas и Pillars of Eternity.

Вопреки опасениям после неубедительных роликов, проект с первых минут завлек критиков улучшенной "боевкой", масштабом свободы в исследовании локаций и остроумными диалогами.

Обозреватель Eurogamer определил проект как "игристый RPG-коктейль" со множеством архетипов из других ролевых игр, связанных воедино с помощью глубокого лора и сложных диалоговых систем, которыми славится Obsidian. А редактор PC Gamer провел параллели с иммерсив-симами в стиле Deus Ex, с возможностью "обшарить каждый уголок и забраться куда угодно".

Другие журналисты также отмечают ролевую свободу, более того, Avowed не загоняет игрока в рамки, дав возможность побыть как героем, так и злодеем.

Большой упор в игре делается на боевую систему. Игрокам нужно постоянно двигаться, блокировать, уклоняться и находить наиболее выгодные моменты для ответного удара. Вы не можете просто стать и размахивать мечом, пока ваши враги не перестанут двигаться, а-ля The Elder Scrolls 5: Skyrim. Что еще пишут в превью:

"Я не могу вспомнить много RPG, в которые я играл, которые так свободно смешивали бы магию и ближний бой".

"Avowed может оказаться именно той фэнтезийной RPG, которую вы так долго ждали".

"Avowed пока можно назвать промежуточным звеном между Skyrim и TES 6".

В целом, журналисты сошлись на том, что Avowed выглядит и играется как очень перспективный проект 2025 года, грамотно объединяющий хорошо знакомые геймплейные механики и не претендующий на революцию в жанре.

Релиз Avowed состоится 18 февраля 2025 года. Некоторые представители прессы отметили, что выход игры в этом месяце можно стать "стратегической ошибкой" – ведь в феврале уже выходят Kingdom Come: Deliverance 2, Assassinʼs Creed Shadows, Monster Hunter Wilds и Sid Meierʼs Civilization VII. На их фоне RPG от Obsidian может попросту "затеряться".

Ранее Obsidian представила системные требования Avowed. Похоже, что у игры будет гибкая система настройки графики. В минимальных требованиях указана связка AMD Ryzen 5 2600 и GTX 1070.

Вас также могут заинтересовать новости: