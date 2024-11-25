Всего у Кристиана Линке планы на ещё три сериала.

Может "Аркейн" и закончился, но создатель сериала Кристиан Линке рассказал, что его команда уже год работает над новым шоу во вселенной League of Legends.

Об этом он заявил на стриме у известного лороведа LoL под ником Necrit94. Линке поделился, что следующие регионы, которые появятся в киновселенной League of Legends - это Ноксус, Демасия и Иония:

"Ноксус, Иония и Демасия получат шоу и станут следующими шагами в этой кинематографической вселенной."

В концовке второго сезона Arcane создатели уже тизерили чемпионов, которые появятся в сериале про Ноксус. В самом конце последней серии оказалось, что за всей финальной битвой наблюдал шестиглазый ворон Свейна, правителя Ноксуса.

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Разумеется, пока ни о каких сроках премьеры речи не идёт. Линке рассказал, что они работают над сериалом уже год, но по его же словам, работа над "Аркейн" шла 9 лет. Единственная надежда, что студия Fortiche уже наладила производственные процессы и работа над новым шоу пойдёт быстрее.

Ранее мы рассказывали, что Кристиан Линке очень переживал, как зрители воспримут концовку Arcane. В истории телевидения было мало случаев, когда финал сериала устраивал абсолютно всех.

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