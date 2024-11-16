В то же время шоураннер намекнул, что они ещё могут сделать мультсериал про других персонажей League of Legends.

Сегодня вышел второй акт продолжения "Аркейн", а это значит, что до конца самой успешной экранизации видеоигр в истории осталась всего неделя.

Шоураннер проекта Кристиан Линке поговорил с изданием Animation Magazine, где ударился в воспоминания, как вообще зародился сериал: "Мы определенно начинали Arcane в то время, когда не было прецедентов такого подхода. Люди говорили нам: 'Эй, в анимации не может быть 40-минутных эпизодов, это безумие'", но Линке это не остановило. В западной анимации было мало примеров настоящей драмы, сцены, где два персонажа просто стояли в напряжённой тишине не были чем-то распространённым, вспоминает Кристиан.

Также Линке и режиссёр сериала Паскаль Шарру рассказали, почему второй сезон Arcane станет последним для сериала. Мультипликаторы поделились, что с самого начала "Аркейн" был расписан на 2 сезона, они работали над ними на протяжении 9 лет. Но то, что история Вай и Джинкс окончена, значит лишь, что команда сможет сконцентрироваться на других персонажах и сюжетах из League of Legends:

Видео дня

"Мы потратили девять лет на этих 11 или около того персонажей, так что в этом есть что-то от желания убедиться, что мы можем рассказать истории других героев, которыми мы также очень увлечены."

Премьера второго сезона "Аркейн" состоялась 9 ноября. Netflix выпускает сериал актами по три серии каждую неделю, финал Arcane выйдет 23 ноября. На данный момент у сериала 100% рейтинга критиков на Rotten Tomatoes.

Ранее стало известно, что Arcane оказался самым дорогим мультсериалом в истории с бюджетом в 250 миллионов долларов. Кристиан Линке рассказал, куда ушли все эти деньги.

Вас также могут заинтересовать новости: