Мало случаев, когда все зрители остаются довольны финалом, считает Кристиан Линке.

Уже сегодня выходят финальные серии "Аркейн", экранизации League of Legends, которая была признана самым дорогим мультсериалом в истории кинематографа.

Создатель сериала Кристиан Линке рассказал изданию Games Radar, что переживает по поводу концовки сериала. Он рассказал, что на телевидении существует очень мало прецедентов, когда финал шоу устраивал абсолютно всех зрителей: "Я очень рад, что пока наш сезон складывается удачно. Я немного волнуюсь, потому что, как человек, который смотрит телевизор, я не знаю, сколько сериалов вы смотрели, у которых был финал, которым все остались довольны. Список не очень длинный, так что это пугает. И, знаете, это конец,"

Как бы там ни было, такая концовка задумывалась ещё 9 лет назад, когда Линке только начал работу над Arcane. В любом случае, создатели гордятся тем, что у них получилось, и лично Кристиан Линке с нетерпением ждёт отзывов зрителей:

"Невозможно отмахнуться от принятых решений и от того, как вы все завершаете. Поэтому есть определенное волнение и тревога за то, что подумают люди. Но я также очень горжусь тем, что мы сделали с последним актом. Я знаю, что там есть потрясающие вещи - честно говоря, я просто в восторге."

Премьера финального третьего акта второго сезона "Аркейн" назначена уже на сегодня, 23 ноября. Это станет конечной точкой в истории Вай и Джинкс и концом для всего сериала.

Ранее мы рассказывали, что Netflix удалил постер Arcane, сгенерированный нейросетью, после того, как на сервис обрушился шквал критики.

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