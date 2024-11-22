Riot Games дала комментарий по поводу ситуации.

Netflix удалил один из постеров второго сезона "Аркейн" из социальных сетей после того, как пользователи заметили, что он сгенерирован нейросетью.

Пользовательницы Twitter под никами Egg и Krissi заметили, что на одном из постеров к сериалу у персонажей "срослись" руки. Стало очевидно, что это результат неправильной работы искусственного интеллекта: "Netflix использует ИИ для расширения постера именно ARCANE из всех шоу - это так разочаровывающе и неуважительно"

Официальный представитель Riot Games, разработчиков League of Legends, Алекс Шахмири дал комментарий по поводу ситуации. По его словам, компания против использования искусственного интеллекта в работе художников, ведь это обесценивает весь труд невероятных профессионалов, которые работают над Arcane. Постер был выпущен по ошибке и уже удалён:

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Ценим, что вы обратили на это наше внимание. у нас строгая позиция: никакого искусственного интеллекта для всего, что связано с Arcane, потому что это неуважение к невероятным художникам, которые работали над шоу. Это изображение было ошибкой и с тех пор было удалено. Еще раз спасибо за то, что указали на это

Критика пользователей в первую очередь упала именно на Netflix, как официального дистрибьютора сериала: "Они потратили деньги на Джейка Пола и поэтому не смогли нанять художников."; "Вот что происходит, когда доверяешь один из величайших проектов всех времен дистрибьютору с такой плохой репутацией, как Netflix. Riot следовало бы довериться HBO или Amazon."

Третий, финальный акт "Аркейн", выходит уже завтра. Это станет конечной точкой в истории сестёр Вай и Джинкс, однако создатели сериала намекают, что они не против экранизировать ещё какую-нибудь историю из мира League of Legends.

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