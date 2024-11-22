Netflix удалил один из постеров второго сезона "Аркейн" из социальных сетей после того, как пользователи заметили, что он сгенерирован нейросетью.
Пользовательницы Twitter под никами Egg и Krissi заметили, что на одном из постеров к сериалу у персонажей "срослись" руки. Стало очевидно, что это результат неправильной работы искусственного интеллекта: "Netflix использует ИИ для расширения постера именно ARCANE из всех шоу - это так разочаровывающе и неуважительно"
Официальный представитель Riot Games, разработчиков League of Legends, Алекс Шахмири дал комментарий по поводу ситуации. По его словам, компания против использования искусственного интеллекта в работе художников, ведь это обесценивает весь труд невероятных профессионалов, которые работают над Arcane. Постер был выпущен по ошибке и уже удалён:
Ценим, что вы обратили на это наше внимание. у нас строгая позиция: никакого искусственного интеллекта для всего, что связано с Arcane, потому что это неуважение к невероятным художникам, которые работали над шоу. Это изображение было ошибкой и с тех пор было удалено. Еще раз спасибо за то, что указали на это
Критика пользователей в первую очередь упала именно на Netflix, как официального дистрибьютора сериала: "Они потратили деньги на Джейка Пола и поэтому не смогли нанять художников."; "Вот что происходит, когда доверяешь один из величайших проектов всех времен дистрибьютору с такой плохой репутацией, как Netflix. Riot следовало бы довериться HBO или Amazon."
Третий, финальный акт "Аркейн", выходит уже завтра. Это станет конечной точкой в истории сестёр Вай и Джинкс, однако создатели сериала намекают, что они не против экранизировать ещё какую-нибудь историю из мира League of Legends.