Премьера полнометражного мультфильма состоится 21 декабря 2022 года.

Nintendo провела презентацию Direct, на которой объявила актерский состав предстоящего полнометражного мультфильма по мотивам легендарной игры Super Mario Bros. Главного героя, Марио, в ленте озвучит звезда "Стражей Галактики" Крис Пратт, а принцессу Пич – Аня Тейлор Джой, сыгравшая в сериале "Ход королевы" от Netflix.

Премьера ленты состоится 21 декабря 2022 года, сообщили в Nintendo.

Актерский состав мультфильма:

Крис Пратт ("Стражи Галактики") – в роли Марио;

Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы") – в роли Принцессы Пич;

Чарли Дэй ("В Филадельфии всегда солнечно") – в роли Луиджи;

Джек Блэк ("Джуманджи: Зов Джунглей") – в роли Боузера;

Кигэн-Майкл Ки ("Король Лев") – в роли Тоада;

Сет Роген ("Зелёный Шершень") – в роли Донки Конга;

Фред Армисен ("Субботним вечером в прямом эфире") – в роли Кранги Конга;

Кевин Майкл Ричардсон ("Звездные войны: Войны клонов") – в роли Камека;

Себастьян Манискалко ("Ирландец") в роли Спайка.

Также в компании пообещали, что в ленте будет камео Чарльза Мартине – актера, озвучившего Марио во всех играх франшизы.

Созданием мультфильма вместе с самой Nintendo занимается компания Illumination, выпустившая ранее такие картины, как "Миньоны" и "Тайная жизнь домашних животных". Режиссерское кресло заняли Аарон Хорват ("Юные титаны, вперед!") и Майкл Еленич (анимационный фильм "Чудо-женщина").

Сценаристом экранизации Super Mario Bros. выступил Мэттью Фогель ("Лего. Фильм 2").

Напомним, игра Super Mario Bros. уже получала экранизацию. В 1993 году вышла картина "Супербратья Марио" с Бобом Хоскинсом и Джоном Легуизамо в главных ролях. Лента попала Книгу рекордов Гиннесса как первый художественный фильм, основанный на видеоигре. Впрочем, эта экранизация тогда провалилась, не сумев отбить даже затраты на производство.

Автор: Сергей Коршунов