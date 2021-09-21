Проект не будет продлен.

Режиссер и исполнительный продюсер сериала Netflix "Ход королевы" Скотт Фрэнк заявил, что проект не будет продлен на второй сезон.

Об этом он рассказал изданию Deadline.

"Я чувствую, что мы поведали ту историю, которую хотели. Я переживаю, или, позвольте мне сказать по-другому, я боюсь, что, если мы попытаемся рассказать больше, испортим то, что уже есть", – сказал он.

Вместе с тем участники проекта продолжат работать вместе. Как отметил исполнительный продюсер сериала Уильям Хорберг, они попытаются найти другую историю.

С ним согласилась исполнительница главной роли сериала Аня Тейлор-Джой. В будущем к ней могут присоединиться актрисы Мозес Ингрэм и Мариэль Хеллер.

Сериал "Ход королевы": что известно

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Создателями сериала выступили Скотт Фрэнк и Аллан Скотт, а главную роль сыграла Аня Тейлор-Джой.

Премьера на Netflix состоялась 23 октября 2020 года.

Сериал рассказывает историю шахматного вундеркинда-сироты Бет Хармон, которая стремится стать величайшим шахматистом мира, но при этом борется с эмоциональными проблемами, а также с наркотической и алкогольной зависимостью.

19 сентября "Ход королевы" получил американскую телевизионную премию "Эмми", став лучшим мини-сериалом.

В ноябре прошлого года он стал самым просматриваемым мини-сериалом Netflix.

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Автор: Катерина Шварц