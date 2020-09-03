Nintendo презентовала сборник ремастеров культовых игр про Марио, который выйдет 18 сентября.

Сегодня, 3 сентября, знаменитой видеоигре Super Mario Bros исполнилось 35 лет. В честь юбилея разработчики устроили трансляцию Nintendo Direct, на которой анонсировали скорый выход новой соревновательной онлайн-игры Super Mario Bros 35 и много ремастеров старых игр.

Nintendo Direct посвященный 35-летию Super Mario Bros

Как отметили в компании, 18 сентября на Nintendo Switch состоится релиз Super Mario 3D All-Stars – сборник ремастеров 3D-игр про Марио.

В сборник Super Mario 3D All-Stars войдут:

Super Mario 64;

Super Mario Sunshine;

Super Mario Galaxy;

В Super Mario 3D All-Stars будет также встроенный музыкальный плеер с композициями из всех трех игр. Пользователи смогут прослушивать треки даже когда Nintendo Switch будет находится в режиме ожидания.

Кроме того, Nintendo анонсировала переиздание сборника классических игр Super NES – Super Mario All-Stars. В него войдут такие обновленные игры:

Super Mario Bros;

Super Mario Bros: The Lost Levels;

Super Mario Bros 2;

Super Mario Bros. 3 (с улучшенной 16-битной графикой);

Помимо классики, пользователей Nintendo Switch ожидают также новинки. Среди них – Super Mario Bros 35.

Что такое Super Mario Bros 35

Super Mario Bros 35 – это мультиплеерная игра в стиле классической части Super Mario Bros, в которой между собой на выбывание соревнуются 35 человек. Победителем становится последний выживший игрок. Super Mario Bros 35 будет доступна в цифровом с 1 октября. Чтобы сыграть в нее потребуется подписка Nintendo Switch Online.

Трейлер Super Mario Bros 35

Также по время Nintendi Direct был было анонсировано переиздание платформера Super Mario 3D World. Ремастер выйдет 12 февраля 2021 года с дополнительной главой под названием Bowser's Fury. В игре будет как локальный, так и сетевой мультиплеер.

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Автор: Сергей Коршунов