Новый Turok впервые будет играться от третьего лица и с кооперативом.

Разработчики Warhammer 40K: Space Marine 2 из Saber Interactive решили воскресить забытую серию Turok про охоту на динозавров. Анонс состоялся на премии The Game Awards 2024.

Новая часть получила подзаголовок Origins. В отличие от классических частей, Turok: Origins откажется от вида от первого лица и предложит игрокам экшен от третьего лица. Кроме того, разработчики внедряют полноценный кооператив: теперь до трёх охотников смогут объединиться в одной сессии, чтобы пройти основную кампанию вместе.

Игроку предстоит использовать особый биоморфный костюм, позволяющий поглощать ДНК поверженных врагов и тем самым перенимать их способности, например, призывать молнии. В игре будут представлены полузакрытые локации, связанные между собой порталами к разным мирам, а значимую роль отведут зрелищным сражениям с масштабными боссами.

Turok: Origins будет доступен на ПК, Playstation 5 и Xbox Series, но даже примерной даты релиза пока нет.

Ранее мы рассказывали, что новый Elden Ring тоже станет кооперативом. Спин-офф Neightreign переосмыслит старых боссов из прошлых игр студии и предложит снова их одолеть, но теперь вместе с друзьями.

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