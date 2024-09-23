Saber Interactive чувствуют огромную ответственность из-за успеха игры.

IGN взяла интервью у творческого директора Saber Interactive Тима Уиллитса, в котором он рассказал о разработке Warhammer 40K: Space Marine 2 и о том как успех игры отобразился на процессах внутри студии.

Уиллитс рассказал, что ошеломительная популярность Space Marine 2 заставила разработчиков Saber чувствовать большую ответственность за будущие проекты студии.

Space Marine 2 действительно меняет все. Во время нашей корпоративной вечеринки я произнес небольшую 30-секундную речь и сказал всей команде: "Это меняет все наши дальнейшие действия, начиная с небольших игр, таких как игры сторонних издателей, и заканчивая A Quiet Place в следующем месяце. У нас скоро выйдет Toxic Command с Focus. Все, что мы делаем сейчас, это изменит".

Также креативный директор поделился интересной деталью о разработке Space Marine 2: бюджет игры был вдвое меньше, чем у Doom Eternal, над которой Тим Уиллитс успел поработать в 2019 году перед уходом в Saber.

Команда, работавшая над Warhammer 40K: Space Marine 2, активно придумывает идеи для сюжетных DLC и даже следующей части серии, поделился Уиллитс.

Наш геймдиректор Дмитрий Григоренко предложил несколько сюжетных идей, которые могут стать либо DLC, либо сиквелом. Мы буквально затаили дыхание. До выхода осталось две недели. Нам просто нужно, чтобы пыль улеглась. Но я могу с уверенностью сказать, что мы не разочаруем наших фанатов Warhammer в будущем. Это слишком большой успех! Я знаю, что это очевидная вещь, но, надеюсь, мы еще долго будем работать над контентом Space Marine.

Но всё таки прямо сейчас Saber сконцентрирована на поддержке Space Marine 2. Студия готовит большое количество бесплатного пост-релизного контента, туда входит новая косметика, PVE миссии, арены для PVP, а также новое оружие и "летальная" сложность для сюжетной кампании. Разработчики поделились своими планами опубликовав дорожную карту проекта

Первый сезон

Поддержка ультрашироких мониторов

Приватные лобби для PvE.

Арена для спаррингов на боевой барже.

Второй сезон

Новые PvE-миссии и ещё один вид врагов.

"Летальный" уровень сложности.

Нео-волкитный пистолет.

Третий сезон

Новые PvE-миссии.

Новый вид врагов.

Ранговая система.

Дополнительный PvP-режим и больше карт.

Расширение с боевой баржей.

Четвёртый сезон

Новый вид врагов.

Режим "Орда".

Новое оружие

На релизе в начале сентября, Warhammer 40K: Space Marine 2 заняла 2-ю строчку среди самых популярных игр в Steam. Единовременный онлайн проекта на всех платформах составил 2 миллиона человек.

Напомним, что недавно фанат Warhammer выпустил короткометражный фильм во вселенной. Gabriel Christtiane снял ленту практически в одиночку, а само производство фильма заняло 4 года.

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