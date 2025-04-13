Нил Ньюбон уже сочувствует студии, которая будет делать Baldur's Gate 4.

Нил Ньюбон, актёр вампира Астариона из Baldur’s Gate 3, уже заранее сожалеет о той студии, которой достанется Baldur’s Gate 4.

Актёр дал интервью TheGamer, где рассказал, что продолжать игру такого масштаба, как BG3, - уже вызов, а если ещё и заменят актёров, то он лично обещает "вспороть" тех, кто это сделает.

На вручении видеоигровых BAFTA журналисты спросили Ньюбона, что он думает о возможности перезамены Астариона в следующей части. Его ответ был в стиле самого Астариона:

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"Я должен буду быть мёртв, чтобы это случилось. А того, кто меня заменит… я найду и вспорю, как рыбу".

Но сразу после актёр добавил, что если роль достанется кому-то другому, он просто надеется, что новый исполнитель поймёт суть персонажа и не скатится в карикатуру: "Важно сохранить историю, прошлое, мотивации и отнестись к ним с уважением, а не просто выбрать первый попавшийся архетип".

Сейчас официально не подтверждено, что Baldur’s Gate 4 вообще в разработке. В какой-то момент Larian почти взялась за неё, и даже сделала играбельную версию, но позже решила уйти от DnD и заняться собственными проектами.

Тем временем Hasbro, владеющая правами на Baldur’s Gate, явно не хочет хоронить серию. Недавно представитель компании Дэн Айюб заявил, что совсем скоро мы узнаем о продолжении.

Ньюбон же говорит, что ничего не знает о BG4, если она вообще существует. Но он искренне надеется вернуться к роли Астариона, если ему дадут такую возможность.

Ранее мы рассказывали, что Larian объявила дату релиза финального масштабного обновления Baldur's Gate 3. Это будет последний крупный патч для игры.

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