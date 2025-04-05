Лидером оказалась Shenmue. Также в списке появилась KCD 2, которая вышла 2 месяца назад.

BAFTA предложила геймерскому сообществу выбрать самую влиятельную видеоигру всех времён, и результат получился довольно спорным.

Shenmue 1999 года была признана самым значимым проектом в истории видеоигр. Академия отметила, что игра была настоящим первопроходцем открытых миров и значительно повлияла на развитие жанра, а также стала популяризатором QTE (Quick Time Events), что позже стало стандартом для многих игр.

Однако более очевидным претендентом на этот титул является Doom, который оказался на втором месте. Вряд ли можно согласиться с тем, что Shenmue оказала большее влияние, чем игра, которая сформировала основу для всего жанра шутеров и продолжает быть культовой и сегодня.

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Третье и четвёртое места заняли Super Mario Bros и Half-Life соответственно, что, безусловно, оправдано. А вот с пятого по седьмое место оказался настоящий сюрприз: Ocarina of Time, Minecraft и Kingdom Come: Deliverance 2. Да, в списке значится игра, которая вышла лишь два месяца назад.

Самые влиятельные игры в истории по версии BAFTA

Shenmue Doom Super Mario Bros Half-Life Ocarina of Time Minecraft Kingdom Come: Deliverance 2 Super Mario 64 Half-Life 2 The Sims Tetris Tomb Raider Pong Metal Gear Solid World of Warcraft Baldur's Gate 3 Final Fantasy VII Dark Souls Grand Theft Auto 3 Skyrim Grand Theft Auto

Ранее мы рассказывали о топе лучших игр с открытым миром по версии издания GameRant. Там участники уже более предсказумые.

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