Тизер не то чтобы информативный, но всё равно приятно.

Larian Studios, создатели Baldur's Gate 3, подготовили адвент-календарь на декабрь в преддверии Рождества. В первой же награде студия поздравила всех фанатов с праздниками и немного подразнила новой игрой.

Чтобы получить доступ к поздравлению нужно собрать простенький пазл на официальном сайте Larian. Мы уже решили его за вас и посмотрели видео.

В ролике работники подразделений компании со всех уголков мира поздравляют фанатов с Рождеством. Пожелания звучат из офисов Larian в Куала-Лумпуре, Дублине, Варшаве, Барселоне, Генте, Гилдфорде и Квебеке.

В конце видео специалистка по коммуникации с общественностью Айофе Вилсон говорит, что у неё есть ещё один небольшой сюрприз и достаёт из-под ёлки коробку с биркой "Следующая игра Larian". Внезапно её прерывает директор студии Свен Винке и отбирает подарок, пообещав рассказать о нём позже:

"О, нет. Этой штуке нужно гораздо больше времени в духовке. К тому времени, как она будет готова, она станет очень большой. Пока что вам придется подождать."

Ранее мы рассказывали, что Baldur's Gate 3 получила награду на The Game Awards 2024 в номинации "Лучшая поддержка сообщества". Кроме того, в этом году лично Свен Винке объявлял на премии "Игру года".

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