Larian Studios анонсировала дату релиза финального крупного патча для Baldur's Gate 3: он выйдет 15 апреля и станет последним масштабным обновлением для игры.
Об этом разработчики сообщили в соцсетях, подчеркнув, что дальше проект будет получать лишь небольшие правки и техническую поддержку.
В день релиза патча студия проведёт специальную трансляцию: разработчики покажут геймплей с новыми подклассами и подробнее расскажут о грядущих изменениях.
Обновление тестировалось с конца января 2025 года, и за это время команда внесла множество правок на основе отзывов игроков, чтобы довести финальную версию до наилучшего состояния.
Что появится в восьмом патче для Baldur's Gate 3
Кроссплей между всеми платформами, включая ПК и консоли.
- Фоторежим с гибкими настройками камеры.
- Множество технических правок и улучшений производительности.
- 12 новых подклассов. По одному на каждый класс.
Список новых подклассов:
- Бард - коллегия наваждений
- Жрец - домен смерти
- Друид - Круг Звёзд
- Варвар - путь великанов
- Паладин - клятва короны
- Воин - волшебный лучник
- Монах - путь пьяного мастера
- Следопыт - хранитель роя
- Колдун - ведьмовской клинок
- Вор - рубака
- Чародей - магия теней
- Волшебник - певец клинка
О каждом из этих подклассов мы ранее рассказывали в отдельном материале.
После релиза обновления Larian сосредоточиться на своей следующей игре. Четвёртую часть Baldur's Gate, о которой, как обещает Hasbro, мы узнаем совсем скоро, будет делать уже другая студия.