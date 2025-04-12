Патч, который добавит в игру 12 новых подклассов, выйдет 15 апреля.

Larian Studios анонсировала дату релиза финального крупного патча для Baldur's Gate 3: он выйдет 15 апреля и станет последним масштабным обновлением для игры.

Об этом разработчики сообщили в соцсетях, подчеркнув, что дальше проект будет получать лишь небольшие правки и техническую поддержку.

В день релиза патча студия проведёт специальную трансляцию: разработчики покажут геймплей с новыми подклассами и подробнее расскажут о грядущих изменениях.

Видео дня

Обновление тестировалось с конца января 2025 года, и за это время команда внесла множество правок на основе отзывов игроков, чтобы довести финальную версию до наилучшего состояния.

Что появится в восьмом патче для Baldur's Gate 3

Кроссплей между всеми платформами, включая ПК и консоли.

Фоторежим с гибкими настройками камеры.

Множество технических правок и улучшений производительности.

12 новых подклассов. По одному на каждый класс.

Список новых подклассов:

Бард - коллегия наваждений

Жрец - домен смерти

Друид - Круг Звёзд

Варвар - путь великанов

Паладин - клятва короны

Воин - волшебный лучник

Монах - путь пьяного мастера

Следопыт - хранитель роя

Колдун - ведьмовской клинок

Вор - рубака

Чародей - магия теней

Волшебник - певец клинка

О каждом из этих подклассов мы ранее рассказывали в отдельном материале.

После релиза обновления Larian сосредоточиться на своей следующей игре. Четвёртую часть Baldur's Gate, о которой, как обещает Hasbro, мы узнаем совсем скоро, будет делать уже другая студия.

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