С момента начала шатдауна в США задержки часто превышают средний уровень.

В воскресенье, 26 октября, в США задержали тысячи рейсов, что связано с нехваткой диспетчеров воздушного движения и остановкой работы федерального правительства, сообщает Reuters.

Согласно данным FlightAware, веб-сайта для отслеживания авиарейсов, 26 октября в США было зафиксировано более 8000 задержек рейсов - это существенный рост по сравнению с примерно 5300 25 октября.

Компании Southwest Airlines пришлось 26 октября задержать 45% рейсов, или около 2000. В American Airlines задержали около 1200 рейсов, тогда как у United Airlines - 739.

С тех пор, как правительство США прекратило работу, количество задержек часто превышает средний показатель.

Напомним, 1 октября федеральное правительство США начало приостановку работы из-за того, что Конгресс не смог принять бюджет на 2026 финансовый год.

Из-за шатдауна около 13 тысяч авиадиспетчеров и около 50 тысяч сотрудников Администрации транспортной безопасности (TSA) вынуждены работать, не получая зарплаты.

В Федеральном авиационном управлении США отмечают нехватку авиадиспетчеров, что приводит к истощению оставшихся.

Прекращение работы американского правительства повлияло и на международные отношения. Шатдаун грозит переговорами по поставкам оружия Украине. Сотни тысяч федеральных служащих пришлось отправить в отпуск, поэтому встречи с украинскими представителями сорвались.

Также сообщалось, что из-за шатдауна в ряде американских федеральных учреждений начинаются массовые увольнения. По крайней мере часть учреждений оказалась под ударом якобы из-за политики "разнообразия, равенства и инклюзивности".

