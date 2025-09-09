Стоимость перевозки грузов по железной дороге в Одесский порт искусственно завышена: власть просят отреагировать

Портовые операторы Одесского морского порта обратились с коллективным обращением в Офис Президента, Премьер-министра и Вице-премьер-министра по восстановлению относительно несправедливой и неравной стоимости перевозки грузов железнодорожным транспортом в различные морские порты.

Указанная стоимость рассчитывается в зависимости от так называемых "тарифных расстояний" - то есть, от маршрута следования поездов в каждый порт, который определяется в соответствии с планом формирования поездов, утверждаемым АО "Укрзализныця".

До начала полномасштабной войны поезда, которые направлялись в порты "Большой Одессы" (Одесса, Черноморск, Южный), направлялись по соответствующим кратчайшим маршрутам.

В 2022 г. в результате вражеского обстрела железнодорожной инфраструктуры был поврежден мост в г. Вознесенск, что привело к необходимости направления поездов ко всем трем указанным портам более длинным маршрутом в объезд моста.

В январе 2025 года, после того, как удалось восстановить работу моста в г. Вознесенск, соответствующим решением АО "Укрзализныця" было восстановлено грузовое железнодорожное движение по "довоенным", то есть, наиболее коротким, маршрутам.

Однако, начиная с 05.04.2025 г., в соответствии с новым решением АО "Укрзализныця", тарифные расстояния только для Одесского порта были снова искусственно увеличены путем направления всех поездов в направлении указанного порта более длинным маршрутом. При этом, аналогичного увеличения тарифных расстояний в направлении порта Южный не произошло.

Исходя из того, что в течение всего периода с января по март 2025 г. все поезда, которые направлялись в Одесский порт, имели фактическую возможность двигаться более коротким маршрутом, это априори означает, что решение, согласно которому с начала апреля 2025 г. такой маршрут был увеличен, носит заведомо искусственный характер и не имеет под собой никакого объективного обоснования.

Указанное необоснованное решение АО "Укрзализныця" по факту уже привело к значительному искусственному подорожанию (2,5-3,0 долл. США за каждую тонну груза дополнительно) стоимости железнодорожных перевозок грузов в направлении терминалов Одесского порта, что отражается на увеличении конечной стоимости экспортной продукции (в том числе, сельскохозяйственной) и вызывает значительные убытки не только экспортерам, но и в целом торговому балансу Украины.

При этом, с учетом того, что на фоне искусственного увеличения стоимости железнодорожных перевозок в направлении Одесского порта стоимость перевозок в порт Южный никоим образом не изменилась, создается дискриминационные основы и искажается конкуренция на рынке услуг портовых перегрузочных терминалов.

Описанная ситуация создает существенную угрозу для успешного развития и конкурентоспособности как Одесского порта в целом (который имеет стратегическое значение для экономической безопасности государства), так и всех его перегрузочных терминалов, чьими операторами являются дочерние компании крупных международных холдингов из США, ФРГ, Франции, Австрии, Швейцарии и др.

В связи с этим, операторы Одесского порта просят государство вмешаться в указанную ситуацию, следствием чего должна стать скорейшая отмена / изменение решения АО "Укрзализныця", которым были искусственно увеличены тарифные расстояния для этого порта, с обеспечением движения грузовых поездов в направлении такого порта кратчайшим маршрутом.