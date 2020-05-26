44,2 терабита в секунду: установлен рекорд скорости передачи данных

Это в миллионы раз превосходит скорости, доступных обычным домашним интернет-пользователям.

Исследователи активно работают над тем, чтобы увеличить пропускную способность таких соединений и добиваются определённых успехов на этом поприще. В частности, исследователи из Австралии разработали подключение к интернету, которое достигает скорости передачи данных 44,2 Тбит/с.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Это в миллионы раз превосходит скорости, доступных обычным домашним интернет-пользователям", - говорится в сообщении.

Команда, в состав которой входят исследователи из университетов Монаша, Суинберна и RMIT, достигла такой высокой скорости передачи данных с помощью специального оптического устройства, называемого микрогребёнкой. Оно использовалось в качестве замены для стандартного набора из примерно 80 лазеров, применяющихся в современном телекоммуникационном оборудовании. Микрогребёнка "генерирует очень быстрые и равноотстоящие частотные линии в крошечном микрофотонном чипе".

Эта специализированная технология совместима с существующими оптоволоконными линиями. Таким образом, есть надежда, что для достижения таких высоких скоростей не потребуется капитальное переоснащение крупных интернет-коммуникаций. Как отмечают сами исследователи, результат их работы демонстрирует способность существующих оптоволоконных соединений служить основой сетей в будущем.

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