Глобальное потребление интернета из-за коронавируса увеличилось на 70%
Глобальное потребление интернета с момента объявления Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией 11 марта увеличилось на 70% по сравнению с предшествующим периодом. Об этом сказано в исследовании международной аналитической компании Kantar.
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В компании также отмечают, что потребление телевизионного контента выросло на 63% в условиях пандемии, а активность пользователей в социальных сетях увеличилась на 61%.
Среди социальных сетей наибольший рост продемонстрировал мессенджер WhatsApp – 40% по сравнению с периодом до оглашения пандемии.
Согласно исследованию, пользователи интернета и телевидения в условиях пандемии переживают кризис доверия к источникам информации о COVID-19. В частности, только 52% пользователей доверяют общенациональным новостным каналам информации (телевидение и газеты), 48% - информационным каналам государственных организаций и только 11% - информации из соцсетей.
Исследование проводилось в 30 странах среди 25 тыс. пользователей интернета и телевидения.
Как сообщал УНИАН, один из крупнейших украинских операторов телекоммуникаций «Укртелеком» зафиксировал рост потребления интернет-трафика в Украине после введения карантина на 29,6% по сравнению с тем, что был до 12 марта.
В мире зарегистрировали уже более 550 тыс. случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, с них более 25 тыс. – летальные.
Справка УНИАН. Kantar – международная исследовательская, консалтинговая компания, работающая в более 90 стран мира. Штаб-квартира расположена в Великобритании.