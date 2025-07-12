Предварительно осуществлены пуски крылатых ракет Х-101/55СМ в районе Энгельса.

Российские оккупанты запустили по Украине около 130 дронов-камикадзе "Шахед" из шести локаций. Об этом сообщают мониторинговые каналы. Также предварительно осуществлены пуски крылатых ракет Х-101/55СМ в районе Энгельса.

В Воздушных силах сообщили о направлениях движения вражеских дронов.

"БпЛА на Сумщине курсом на юго-западное направление. Большое скопление БпЛА в центральной и южной части Черниговщины курсом на юго-западное направление, основной вектор движения Киевщина. БпЛА на Киевщине курсом на юго-западное направление. БпЛА на Полтавщине курсом на северо-западное направление, на Черкасщину. Полтава - угроза применения ударных БпЛА. БпЛА на Херсонщине курсом на Николаевщину. БпЛА на Николаевщине курсом на северо-западное направление. БпЛА на Кировоградщине курсом на Черкасщину. Группа БпЛА на Днепропетровщине курсом на Кировоградщину", - написали там.

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Удары РФ по Украине

Утром 11 июля российские оккупанты нанесли дроновой удар по Одессе. "Шахеты" фиксировались в разных районах города - в центре города, над морским портом, на Черемушках и т.д., и в пригороде. По данным мэрии, повреждена гражданская инфраструктура, жилые и административные здания, конюшня, машины. Известно было о 8 пострадавших, в конюшне ранены лошади, одно животное погибло.

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