Отмечается, что санкции работают.

Владимир Путин "распространяет ложь" о силе российской экономики. Признаки ухудшения ситуации перед лицом жестких санкций растут.

По словам министров финансов восьми стран-членов Евросоюза, есть признаки "советизации" экономики со многими отличительными чертами бывшего СССР, включая экспроприацию частных активов для финансирования государственных расходов, "полное пренебрежение к социальному и экономическому благосостоянию населения" и переориентацию экономики на войну в Украине.

"Если Путин продолжит идти по этому пути, долгосрочный ущерб для российской экономики будет значительным", - цитирует издание Guardian чиновников.

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Они отметили, что западным демократиям крайне необходимо переломить ситуацию, поскольку они опасаются, что когда в Украине завершится, то Россия потратит следующие несколько лет на перегруппировку своей слабеющей экономики для второго нападения на Европу.

"Перестроив российскую экономику на советский лад, Путин поставил ее на путь, ведущий к упадку. Теперь Западу пора еще больше усилить давление. Поддержка Украины и подрыв способности России вести войну на каждом шагу должны стать главным приоритетом каждой демократической страны", - заявили дипломаты.

При этом указано, что Путин и его авторитарный режим распространяют ложную информацию о том, что российская экономика сильна, а ее военная машина не пострадала от западных санкций.

"Это ложь, которая должна быть опровергнута. На самом деле существует множество признаков того, что российская военная экономика деградирует. Санкции и другие меры, направленные на ослабление российской экономики, эффективны, но можно сделать еще больше. Мы должны продолжать усиливать давление на режим Путина и поддерживать Украину", - говорится в сообщении.

Министры хотят усилить санкции в сфере энергетически, финансов и технологий, ввозимых в Россию, чтобы перекрыть пути обхода.

Экономика России - последние новости

В России уже шестой месяц подряд фиксируют рост цен на продукты и топливо, что говорит о трудностях, с которыми столкнулся Центробанк РФ в борьбе с инфляцией. Годовая инфляция в стране-агрессоре в июне выросла до 8,59% с 8,30% в предыдущем месяце.

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