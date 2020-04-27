Президент анонсировал льготную ипотеку для населения и кредиты для малого бизнеса

Президент приветствует решение Национального банка Украины снизить учетную ставку до 8%.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе правительство и Национальный банк должны презентовать программы ипотеки для населения по ставке около 10% и кредитов малому бизнесу по низкой ставке для выплаты заработных плат своим работникам.

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Об этом он сообщил в своем видеообращении, размещенном на странице Офиса президента в Facebook.

Президент приветствует решение Нацбанка снизить учетную ставку до 8%.

"Это дает банкам возможность снизить ставки по кредитам как для бизнеса, так и для населения. Теперь мяч на их стороне, поэтому все мы с нетерпением ждем такого решения", - заявил он.

Президент также подчеркнул, что, среди прочего, на этой неделе правительство и НБУ должны представить две важные программы.

"Первая - это ипотека для населения по ставке около 10%. Вторая - это кредиты малому бизнесу по низкой ставке для выплаты заработных плат своим работникам", - сообщил глава государства.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля Национальный банк Украины продлил цикл смягчения монетарной политики и с 24 апреля снижает учетную ставку на 2 п.п. - до пятилетнего минимума в 8% годовых, при этом ставка снижается седьмой раз подряд - после снижения в марте и январе текущего и в декабре, октябре, сентябре, июле прошлого года.