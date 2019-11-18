Государственный "Укрэксимбанк" разместил евробондов на $100 миллионов

Бумаги выпущены сроком на 10 лет с возможностью досрочного погашения через 5 лет.

Государственный "Укрэксимбанк" успешно завершил привлечение субординированного долга на сумму 100 миллионов долларов на международных рынках капитала со сроком обращения 10 лет и ставкой 9,95%.

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Как сообщается на сайте банка, организаторами выпуска стали компании J.P.Morgan и Morgan Stanley.

Ставка купона будет изменена через пять лет после выпуска, а погашение возможно через 5 лет после выпуска.

"Общая книга заявок для нового выпуска включала заявки от около 50 различных инвесторов и достигла максимальной суммы 300 млн долл. США", - сказано в сообщении.

Отмечается, что окончательное распределение инвесторов было таким: Швейцария - 30%, Соединенное королевство - 29%, США - 26%, другие страны Европы - 9% и Азия - 6% по географическому признаку; управленцы активами и фонды - 61%, хедж-фонды - 21%, банки и частные банки - 18% по типу инвесторов.

"Размещение осуществлено не с целью получения дополнительной ликвидности (в этом пока нет необходимости), а именно с целью замещения существующего субординированного кредита, также привлеченного путем выпуска еврооблигаций, погашение которого начинается в 2020 году. Новая транзакция соответствует стратегическим целям. Транзакция позволила банку дополнительно укрепить капитал второго уровня", - приводятся в сообщении слова члена правления "Укрэксимбанка" Александра Щура.

Также отмечается, что указанная транзакция является первым выпуском субординированных еврооблигаций заемщиками из Украины с 2006 года.

Справка УНИАН. "Укрэксимбанк" работает на рынке Украины с 1992 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. 100% акций банка принадлежат государству.