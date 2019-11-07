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Государственный «Укрэксимбанк» выпустит еврооблигации на $100 миллионов - источник

17:16, 07 ноября 2019
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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По информации собеседника агентства, бумаги будут выпущены сроком обращения 10 лет с возможностью досрочного погашения через 5 лет.

Дата расчетов установлена на 14 ноября.

Ориентировочная доходность составляет 10%.

Организаторами выпуска назначены J.P.Morgan и Morgan Stanley.

Справка УНИАН. «Укрэксимбанк» работает на рынке Украины с 1992 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. 100% акций банка принадлежат государству.

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Теги: #выпуск евробондов