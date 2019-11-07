Государственный «Укрэксимбанк» выпустит еврооблигации на $100 миллионов - источник
17:16, 07 ноября 2019Финансы
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Бумаги будут выпущены сроком на 10 лет с возможностью досрочного погашения через 5 лет.
Иллюстрация REUTERS
Государственный «Укрэксимбанк» выпустит еврооблигации на 100 млн долл., сообщил УНИАН информированный источник на финансовом рынке.
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По информации собеседника агентства, бумаги будут выпущены сроком обращения 10 лет с возможностью досрочного погашения через 5 лет.
Дата расчетов установлена на 14 ноября.
Ориентировочная доходность составляет 10%.
Организаторами выпуска назначены J.P.Morgan и Morgan Stanley.
Справка УНИАН. «Укрэксимбанк» работает на рынке Украины с 1992 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. 100% акций банка принадлежат государству.
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