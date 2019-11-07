Государственный «Укрэксимбанк» выпустит еврооблигации на $100 миллионов - источник

Бумаги будут выпущены сроком на 10 лет с возможностью досрочного погашения через 5 лет.

Государственный «Укрэксимбанк» выпустит еврооблигации на 100 млн долл., сообщил УНИАН информированный источник на финансовом рынке. Читайте также«Нафтогаз» размещает 7-летние еврооблигации на $500 миллионов По информации собеседника агентства, бумаги будут выпущены сроком обращения 10 лет с возможностью досрочного погашения через 5 лет. Дата расчетов установлена на 14 ноября. Ориентировочная доходность составляет 10%. Организаторами выпуска назначены J.P.Morgan и Morgan Stanley. Справка УНИАН. «Укрэксимбанк» работает на рынке Украины с 1992 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. 100% акций банка принадлежат государству.

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