"Это высвобождение денег": глава ГНС выступил за уменьшение налога на доходы физлиц

Он отметил, что речь идет о нерадикальном понижении.

Председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов заявил, что ставки налога на доходы физических лиц нужно уменьшать и оставлять больше денег гражданам.

Об этом он сказал в интервью «Экономической правде».

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"Есть стратегическое видение, что ставки НДФЛ нужно уменьшать и оставлять больше денег гражданам. Это даст толчок потреблению, что будет стимулировать экономику. Вопрос в том, какой окажется цена для бюджета, удастся ли выйти на баланс. Под все эти изменения Минфину нужно будет балансировать расходы. Кроме того, НДФЛ - основной стабильный источник поступлений местных бюджетов", - отметил Верланов.

По его словам, речь идет о нерадикальном понижении.

"Экономическая теория гласит, что любое понижение стимулирует экономику. Снижение ставок - это высвобождение денег. У нас не супербогатая страна, не супербогатое населения. Высвобождение средств в первую очередь идет в накопление. Это теоретическая дискуссия. Ее еще нужно провести с МВФ", - пояснил глава ГНС.

Он добавил, что при снижении НДФЛ на один процент в 2018 году общий фонд потерял бы 15 млрд гривень, а вместе с потерями местных бюджетов - 20 млрд грн. По его словам, в пересчете на 2019 год будет больше.