Новосозданная Налоговая служба начала свою работу

Председатель ГНС Сергей Верланов пообещал, что новая служба станет надежным партнером для предпринимателей, который будет создавать благоприятные условия для ведения бизнеса в Украине, внедрять новые сервисы и обеспечивать равные права всех налогоплательщиков.

Государственная налоговая служба Украины (ГНС) начала свою работу после выполнения ряда мероприятий по созданию ведомства, среди которых госрегистрация, утверждение структуры и перевод 30% работников с находящейся в состоянии ликвидации Государственной фискальной службы в новосозданную службу.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы (ГФС) со ссылкой на опубликованное на сайте Кабмина соответствующее распоряжение правительства № 682-р от 21 августа 2019 г.

Согласно сообщению, Кабмин передал Государственной налоговой службе функции по реализации государственной налоговой политики, госполитики по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, госполитики в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса и законодательства по другим вопросам, контроль за соблюдением которого возложен на ГНС.

"Мы начинаем новый этап в налоговой политике нашего государства. Новая налоговая служба станет надежным партнером для предпринимателей, который будет создавать благоприятные условия для ведения бизнеса в Украине, внедрять новые сервисы и обеспечивать равные права всех налогоплательщиков. Уверен, что совместными усилиями мы построим сервисную налоговую службу европейского образца с высоким уровнем доверия в обществе, которой будем гордиться", - цитирует пресс-служба председателя ГНС Сергея Верланова.

В ГФС подчеркнули, что принятие данного распоряжения стало возможным после выполнения всех мероприятий по созданию ГНС: проведения государственной регистрации, утверждения структуры, штатного расписания аппарата и сметы, а также перевода из ГФС в ГНС 30% работников на уровне центрального аппарата и территориальных органов.

Справка УНИАН. Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

По итогам конкурсного отбора главы налоговой службы Кабмин 8 мая назначил ее руководителем Сергея Верланова, ранее занимавшего пост заместителя министра финансов Украины.

Конкурс на должность главы таможенной службы с середины апреля текущего года был заблокирован решением Окружного административного суда Киева по иску народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрея Антонищака.

После разблокирования конкурса 5 июля Кабмин назначил первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова руководителем Государственной таможенной службы.

В августе правительство возложило полномочия и выполнения функции администрирования налогов с Фискальной службы на Государственную налоговую службу, тем самым дав старт работе нового ведомства. Мероприятия по запуску в работу Таможенной службы продолжаются.