Микробы могут сделать поглощение планетой углекислого газа более нестабильным.

Ученые обеспокоены возможным чрезмерным выделением углекислого газа вследствие таяния арктических ледников. Его количество может превысить все озвученные прогнозы в четыре раза.

Об этом говорится в свежем исследовании экологов, цитирует Science alert.

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Микробы, которые прячутся в арктическом грунте, активируются в условиях повышения температуры и могут сделать поглощения планетой углекислого газа более нестабильным.

Сейчас железо связывает в почве, по анализу ученых, 5% CO2 от всего количества на планете. В случае потепления указанные микробы ослабят эти связи и освободят все содержимое.

"Замерзшая почва содержит много кислорода, обеспечивающее стабильность минералов железа и позволяющее углекислому газу с ними связываться. Но как только тает лед, уровень кислорода падает, и железо становится нестабильным. В то же время растаявший лед открывает доступ бактериям. В целом, это высвобождает накопленный CO2", – уточняют авторы исследования.

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Автор: УНИАН