Авраменко объяснил происхождение этого выражения.

На украинском правильно говорить "Сім п'ятниць на тиждень", а не "Сім п'ятниць на неділю". Так говорят о непоследовательных и легкомысленных людях, которые часто меняют собственные решения, пояснил доцент Киевского национального университета имени Бориса Гринченко Александр Авраменко в эфире "Завтрак с 1+1".

Он напомнил, что когда-то в Украине существовал культ "святой пятницы", в честь которой строили церкви. В день открытия местные жители организовывали там большую ярмарку.

"Пятница становилась срочным днем, с которым связывали выполнение обещаний. Конечно же, бывали и такие люди, которые не соблюдали слово и откладывали выполнение обещаний до следующей пятницы", - пояснил Авраменко.

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Для таких людей все дни недели становились срочными - именно из-за них и появилось это выражение, добавил языковед.

Другие языковые советы:

Ранее Авраменко рассказал, что российская конструкция "он прав" имеет по меньшей мере три украинских литературных аналога.

Также он объяснял, есть ли разница между словами "дзвонити" и "телефонувати".

Кроме того, украинский языковед раскрыл значение слова "тупик" в украинском языке, а также посоветовал, как его можно заменить.

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