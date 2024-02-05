Языковеды объяснили, как правильно поздравить близких с ближайшими праздниками.

С приближением праздников люди стремятся поделиться праздничным настроением с близкими. В поздравлениях украинцы нередко допускают ошибки, употребляя русизмы. Чтобы ваше пожелание было не только искренним и радостным, а еще и лексически корректным, стоит запомнить несколько простых правил. Мы разобрались, как правильно поздравить дорогого человека- " с грядущими"праздниками ли "наступающими".

Как правильно - "с наступающими" или "грядущими" праздниками

Языковеды рассказали, "з наступаючим" или "з прийдешнім" стоит поздравить близкого человека. Знатоки украинского языка советуют избегать слова "наступаючий", потому что это калька с русского языка. Причастия с окончанием -учий, -ючий не свойственны украинскому языку.

Чтобы избежать употребления россиянизма, некоторые украинцы приветствуют друзей "з прийдешніми" праздниками. Такое приветствие является грамматически правильным, но оно не традиционное для украинского языка. По мнению языковедов, использование такого слова является попыткой заменить русское слово "наступаючий". Однако традиционно украинцы приветствовали друг друга накануне праздников поздравлениями без дополнительного признака. Ведь ваши близкие и так поймут, что речь идет про грядущие праздники, а не предыдущие.

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Вместо использования слов "прийдешній " или "наступаючий" в праздничных поздравлениях языковеды советуют говорить:

Щасливих свят!

Веселого Різдва і щасливого Нового року!

З Великоднем!

Нехай щастить в Новому році!

Веселого святкування!

Ранее мы писали, как правильно здороваться на украинском - "Добрий ранок" или "Доброго ранку".

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