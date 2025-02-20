Выносливые и высокоурожайные - это лучшие травы для выращивания дома.

Многие хозяйки иногда задумываются над тем, что дома можно выращивать ароматные травы. И это действительно возможно. Директор Edible Academy в Нью-Йоркском ботаническом саду Тоби Адамс и делегатом Среднеатлантического округа Общества травников Америки Пегги Риччио составили топ-10 трав, которые с легкостью можно вырастить дома.

Как пишет Martha Stewart, эти выносливые и высокоурожайные растения помогут воплотить в жизнь все ваши кулинарные изыски.

Выращивание трав дома особо актуально, когда вам нужна всего одна или две веточки, а купить их можно только целым пучком. Часто излишки остаются вянуть в холодильнике.

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Вместо этого издание рекомендует вычеркнуть мяту, орегано, базилик и другие травы из вашего списка покупок и посадить их в своем саду или в горшках.

Какие травы можно выращивать дома - список

Тимьян - его листву можно собирать в любое время. Традиционно английский или французский тимьян используется в кулинарии, но есть много видов с такими вкусами, как мускатный орех, лимон, апельсин или роза, которые также можно использовать для приготовления пищи или выпечки

Укроп - используется для маринования, супов, картофеля и других блюд. Укроп дает много листвы, которую можно использовать в свежем или сушеном виде.

Базилик - популярная трава, которая используется для придания вкуса соусам, приготовления песто, украшения салатов и многого другого. Вы можете сохранить семена базилика и посеять их снова на следующий год, а это значит, что у вас всегда будет запас в вашем саду.

Мята - известна своей чрезвычайно высокой урожайностью. Эксперты рекомендуют сажать мяту в контейнерах, а не в земле. Кроме того, мята легко переносит зиму, поэтому она может пережить сезон, в течение которого многие растения, как правило, испытывают трудности.

Лук скорода или лук-резанец - у него зеленая, похожая на копье листва, а весной и летом это лук цветет цветами лавандового цвета. Трава очень хорошо замораживается.

Розмарин - чрезвычайно выносливое растение, а это значит, что вы можете получить от него много пользы в саду. Помимо того, что его можно собирать круглый год, розмарин устойчив к засухе

Мелисса - имеет множество применений на кухне. "Используйте в любое время, когда вам нужен лимонный привкус в выпечке или напитках", — говорит Риччио. Мелиссу можно собирать несколько раз в течение вегетационного периода

Любисток - все растение (от корней до семян) полностью съедобно. Кроме того, вы можете использовать его вместо сельдерея на кухне.

Душица - содержит эфирные масла, витамины, дубильные вещества и флавоноиды, которые оказывают благотворное влияние на организм.

Шалфей - у него серо-зеленые листья и фиолетовые цветы летом. Шалфей имеет множество применений на кухне. Его листья можно использовать как для украшения блюд, так и для их готовки.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как вырастить зеленый лук за неделю.

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