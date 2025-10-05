Украинцы моментально отреагировали на такой поступок.

Антидепрессанты, как лекарство, выписывают взрослым людям. Сделать это имеет право только психиатр - врач, который хорошо осведомлен о психическом здоровье человека. Тем не менее, некоторые мамы предпочитают давать антидепрессанты детям.

Можно ли антидепрессанты детям - мнение украинской мамы

В социальной сети Threads завирусился пост, который опубликовала украинка под ником yevhenia.i. Она сама решила, можно ли принимать антидепрессанты детям, и сообщила подписчикам, что ее сын начал курс приема соответствующих лекарств. дала своему шестилетнему сыну такие таблетки. Фотографию мальчика с лекарством на ладошке она дополнила надписью "Сегодня мой шестилетний сын начал курс приема антидепрессантов. Мамы, которые сегодня подумали "ну почему ты стал таким невыносимым", задавайте вопросы".

На фото yevhenia.i видно упаковку от препарата Zooloft, а ниже под постом украинка поделилась контактами психиатра, который, видимо, их и выписал. На сайте Tabletki.ua сказано, что Золофт - это препарат из группы антидепрессантов, и данные о влиянии лекарства на организм детей до шести лет отсутствуют. Тем не менее, постмаркетинговое исследование безопасности SPRITES показало, что Сертралин (Золофт) показан в педиатрии для лечения детей старше шести лет с обсессивно-компульсивным расстройством.

Украинцы отреагировали моментально, высказывая в комментариях свои мнения о том, можно ли детям антидепрессанты. Девушка под ником yourcandy99 написала, что этот препарат запрещен для приема детям, усомнилась в наличии диагноза ОКР у мальчика, определила уровень интеллекта и качество зрения автора поста, а затем сказала, что ребенок просто непослушный.

"Вы слепая и глупая, этот препарат не следует давать детям, разве у вашего ребенка ОКР? У него ОКР? По вашим постам видно, что это просто непослушный ребенок".

Все остальные комментаторы также были удивлены решением девушки относительно метода лечения ее сына:

"6 лет? Антидепрессанты? Вы об отмене читали? Ребенок в таком возрасте не выдержит все то, что происходит после отмены, не говоря уже о влиянии на организм... Ну, хотя может у вас есть запасные дети".

"А зачем ребенку в 6 лет антидепрессанты? Первый раз такое вижу".

"Я не очень понимаю, как вы лечите этим депрессию у 6-летнего ребенка, если по протоколам золофт до 18 лет может быть назначен только для лечения ОКР. Международными протоколами он не одобрен до 18 лет для лечения депрессии".

Интересно, что к обсуждению присоединились и украинцы с совершенно противоположными взглядами на ситуацию. Так, девушка под ником anastaziyya написала, что впервые в жизни принимала "Золофт" в 3 года.

"Впервые в жизни я принимала золофт в 3 года. Уже прошло более двух десятилетий, а моя мама до сих пор хранит пачку с таблетками, которые "спасли ее ребенка". Спасибо, что заботитесь о психическом здоровье ребенка, это не менее важно, чем физическое".

Также автору поста ответила другая девушка под ником natalia_pro_marketing. Она сказала, что ее сын уже год принимает нейролептик, и указала диагно - РДВГ (расстройство дефицита внимания и гиперактивности) с импульсивностью.

"Сын уже год принимает нейролептик, РДУГ с импульсивностью. Наконец в этом году смогли съездить в отпуск, а также посещение детской комнаты оказывается может быть таким, что я просто сижу, а не все время начеку). Обнимаю".

Кроме слов осуждения и поддержки, в комментариях можно было увидеть и вопросы. Пользователи спрашивали у автора поста, как она поняла, что сыну необходимы такие препараты. yevhenia.i ответила, что ребенок стал очень истеричным, агрессивным, тревожным, но в то же время начал требовать очень-очень много любви. Его диагноз - депрессивный эпизод. И оппозиционно-вызывающее расстройство поведения (ОВР - ред.).

Комментаторы посоветовали девушке ориентироваться не только на лекарства, но и на обстановку, в которой находится ребенок. Одним из советов поделился пользователь под ником nick.krvk.

"Антидепрессанты эффективны только в случае решения внутренних или внешних конфликтов, именно они снимают обострения. Но 95% людей кроме АД ничего не делают и попадают в замкнутый круг приема таблеток. Очень важно попасть к правильному врачу, ребенок сам в себе точно не разберется".

Автор поста ответила, что кроме приема Золофта, у них также проходит и терапия. Однако необходимо подождать, пока нервная система придет в норму, так как на данный момент ребенок не может высидеть целый сеанс.

