В частности, можно использовать слово "відрада".

Украинский язык богат выражениями и словами для того, чтобы точно описать различные состояния или ситуации. Но как сказать "найти отдушину"?

В этом вопросе разбиралась редактор Ольга Васильева. Некоторые источники дают вариант "продухлина", но он не является правильным, утверждает филолог.

"Искала я эту "продухлину" во всех словарях и не нашла. Потому что нет такого слова, есть ПРОДУ́ХВИНА. Также продухóвина, прóдух, продýха. Все они означают отверстие для выхода воздуха", – написала она в Facebook.

Видео дня

Кроме того, возникает вопрос, надо ли вообще дословно переводить фразеологизм.

"Некоторые предлагают "відраду", но и в рус. языке есть как "отдушина", так и "отрада". Мы тоже можем говорить и "відрада", и "продухвина". Не продухлина", – констатировала Васильева.

Но как эти слова объясняет словарь украинского языка?

Итак, "відрада" – это то, что успокаивает, наполняет радостью; утешение, удовольствие.

В то же время "продухвина" – это то же, что и "продух" (отверстие, щель, дыра в чем-либо).

Украинский язык – это стоит знать

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко объяснял, в каких ситуациях на украинском языке пользоваться словом "невеликий", а в каких - "невисокий". По его словам, говорить "невеликий рівень" – неправильно.

Кроме того, не все знают, как правильно употреблять слова "продовжується" и "триває". Так, когда речь идет об отрезке времени, лучше пользоваться словом "триває".

Вас также могут заинтересовать новости: