Неграмотно на украинском говорить "небольшой уровень", отметил эксперт.

Часто люди путают, в каких ситуациях в украинском языке пользоваться словом "невеликий", а в каких - "невисокий".

Во фразе "передаються людям з невеликим рівнем інтелекту" есть типичная ошибка - словосочетание "невеликий рівень", об этом заслуженный работник образования Украины, языковед-доцент Александр Авраменко рассказал в эфире программы "Сніданок з 1+1".

"Уровень - это условная горизонтальная линия или плоскость, которая служит границей высоты. Например, уровень воды в реке - он может быть большим и малым или все же высоким и низким", - сказал эксперт.

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Педагог добавил, что, конечно же, уровень может быть высоким или низким, поэтому его не увеличивают, а повышают:

"Поэтому правильный вариант фразы - "люди з невисоким рівнем інтелекту, а не з невеликим рівнем".

Интересные новости об украинском языке - что уже сообщалось

Ранее Александр Авраменко объяснил, как правильно "продавщиця" или "продавчиня". Языковед поделился, что существительное "продавщиця" имеет разговорный характер, но его употреблять правильно.

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