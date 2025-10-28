Меню столовой СССР вспоминают до сих пор.

В советских столовых был свой неповторимый дух - его можно было учуять за версту. Эти запахи, звуки и вкусы до сих пор помнят миллионы. Еда была простой, сытной и почти даром, а общепит - обязательной частью жизни советского гражданина. Что ели в столовых СССР, и почему те обеды до сих пор вызывают ностальгию - рассказываем далее.

Сколько стоил обед в столовой в СССР, и что было в меню

Многие до сих пор вспоминают времена и привычки родом из Советского Союза. Один из таких моментов - советская столовка. Говорят о ней и хорошее, и не очень, но обязательно с ностальгией. В чем же был феномен этого советского общепита?

В Советском Союзе стояла задача: накормить рабочий класс, чтобы он не тратил время на приготовление еды. Поэтому где-то в начале 20-х годов прошлого века появились столовые. Они были практически при каждой организации, предприятии, а на заводах - в обязательном порядке. В столовых предлагали нехитрые блюда, которые не всегда были высокого качества, но основная цель была достигнута - народ ходил накормленный, и при том за копейки.

Меню столовой СССР было таким:

первое - борщ, суп харчо, куриный суп, рыбный суп, рассольник, солянка;

второе - на гарнир шли макароны, в том числе и "По-флотски", пюре, каши, тушеная капуста, из мяса предлагали котлеты, гуляш, жаркое из говядины, котлету по-киевски, иногда были вареники, пельмени;

третье - компот, чай, кисель, какао, сладкие пирожки и булочки.

Вторник и четверг в столовых были рыбными днями.

Интересно, что блюда из цельных кусков мяса - например, те же отбивные - встречались нечасто. Кормить чистым мясом было экономически невыгодно, да и поварам надо было что-то взять домой. В котлетах часто было много хлеба, причем черного. Но эти котлеты, по словам очевидцев, были необычайно вкусными, и многие до сих пор стараются повторить дома их вкус.

Хлеб в котлетах был не единственным минусом советского общепита. Некоторые вспоминают, как мясо в блюдах заменяли костями, а на жире жарили нескончаемое количество раз (хотя сейчас тоже так делают). Десертов, как таковых, в советских столовках не было. Были пирожки и булочки, о которых говорили выше, пышки, иногда на десерт брали сметану в стакане и ели ее с булочкой - сытно и недорого.

Сколько стоил комплексный обед в СССР

Наверное, еще большую ностальгию, чем сами столовские блюда, вызывает их стоимость. Дело в том, что на 1 рубль можно было наестся до отвала, а обычная стоимость комплексного обеда не выходила за пределы 80 копеек.

Судите сами: если говорить о том, сколько стоил борщ в СССР, то в столовой это было 20-25 копеек, второе можно было взять за 30-35 копеек, компот/чай - 5-7 копеек. В заводских столовых рабочие и вовсе ели за полцены. За хлеб брали чисто символически 1 копейку, но часто он вообще был бесплатным. Соль, черный молотый перец, горчица - все это стояло на столах и тоже бесплатно. Комплексный обед всегда был дешевле, чем блюда по отдельности.

Правда, и зарплаты тогда были совсем другие, о чем иногда забывают, вспоминая советскую дешевизну. С другой стороны, при тех доходах питание в столовке действительно было недорогим - в месяц (то есть, за 21 рабочий день) это составляло примерно 1/4 или 1/5 часть зарплаты рабочего.

Питаться в советском общепите, при всех его недостатках, было выгодно, поэтому туда шли практически все. Хотя "знающие" не заходили в столовку раньше 11 утра - на завтрак обычно подавали вчерашнюю разогретую еду. Кстати, та самая "разогретая" картошка-пюре с корочкой, как в Союзе, до недавнего времени была и в меню современных ресторанов. Правда, просили за нее далеко не советскую стоимость - ностальгия нынче стоит дорого.

