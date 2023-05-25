Рассказываем, как поступить, если животное съело вредные цветы - лилии, крокусы, нарциссы и другие.

Как чудесно, когда в летний сезон ваш домашний питомец находится на дачном участке и проводит все время на свежем воздухе, отдыхает на газоне и воссоединяется с природой. Вы могли заметить, что любимец ест траву - это не страшно. Но будьте осторожны, не все растения для него безвредны, а некоторые и крайне опасны. Какие цветы ядовиты для животных, рассказываем в материале.

Ядовитые растения для собак - лилии и не только

Токсичные цветы имеют неприятный вкус, и вряд ли животное будет есть их специально. Но вполне может, например, захотеть поиграть и случайно проглотить луковицы, которые вы разложили перед посадкой, или попробовать на вкус листики и лепестки.

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Какие цветы могут вызвать интоксикацию:

лилии;

крокусы;

нарциссы;

ландыши;

хризантемы.

Старайтесь не давать собакам объедать клумбы в принципе. Кроме вышеназванных, не позволяйте жевать гортензию, ирисы, флоксы, тюльпаны, пионы, молочайные растения. Молочай, к примеру, в народной медицине применяется для выведения бородавок и мозолей, а также как рвотное и слабительное средство.

Опасности подстерегают ваших питомцев и в квартире. Будьте внимательны и не подпускайте животное к таким растениям, как ароидные (например, широко распространненая монстера), кутровые и амариллисовые.

Нарциссы, крокусы, ландыши - только для фото, не для еды

Такие красивые цветы в случае попадания в организм могут привести к нарушениям нервной системы или вызвать у животного тошноту, диарею, нарушения работы сердца, почек и других внутренних органов, отек горла, волдыри, остановку дыхания, конъюнктивит или ожог роговицы, судороги или аллергический дерматит.

Во избежание таких последствий лучше внимательно следить, чтобы животное не поедало никакие декоративные растения. Обычной травы ему вполне достаточно для удовлетворения потребности пощипать свежей травки.

Если все же питомец успел проглотить потенциально опасное растение, в качестве скорой помощи используйте перекись водорода: 3% раствор нужно развести водой в соотношении 1 к 1, а 1,5% - можно использовать сразу.

Заставьте собаку проглотить жидкость из расчета:

для больших пород - 1 ч. л. на 5 кг;

для средних пород - 3 ч. л., можно и две;

для маленьких пород - 1 ч. л.

Перекись поможет вызвать рвоту, чтобы вышел яд, после этого нужно дать абсорбент. Если собака отказывается, поместите таблетки, капсулы или сорбентную пасту в пасть, зажмите и удерживайте до тех пор, пока животное не сглотнет.

В случае, если вы наблюдаете изменения в поведении четвероного друга после того, как он обнюхивал ядовитые растения для собак, - сонливость, вялость и другие, - нужно срочно обратиться к ветеринару. В клинике не лишним будет рассказать, на какие цветы или растения пало подозрение.

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