В малайзийском аэропорту забыли три Boeing

Представители аэропорта 7 декабря разместили в местных СМИ объявления с просьбой, чтобы хозяин забрал свои самолеты в течение 14 дней, иначе лайнеры могут быть проданы или их используют иначе, сообщает Lenta.ru со ссылкой на CNN. При этом отмечается, что такие меры соответствуют нормам гражданской авиации страны и международной практике.

Читайте такжеСамолет Air Malta вернулся в аэропорт ради забытых пассажиров

Управляющий воздушной гаванью Зейнол Мод Иса рассказал, что все Boeing стоят в Куала-Лумпуре более года, причем оставили их там в разное время. По его словам, аэропортовые сборы никто не оплачивает.

Согласно базам данных, пишет CNN, хозяином забытых самолетов значится исландская компания Air Atlanta Icelandic, однако там заявили, что суда были проданы в 2008 году. С тех пор Boeing, вероятно, меняли владельцев несколько раз.