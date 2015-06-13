На рейсе Air India пассажиру "подали" живую ящерицу

Как сообщают местные СМИ, по соцсетям разлетелась картинка, на которой мелкое пресмыкающееся торчит из булочки в целлофановой упаковке, передает Би-би-си. Как утверждают индийские медиаресурсы, пассажир кричал от ужаса, увидев животное.

Читайте такжеВ китайском зоопарке журавль дал отпор двум тиграм (видео)Авиакомпания отрицает подачу рептилии с пищей, отмечая, что никаких подобных жалоб зафиксировано не было.

Однако министерство гражданской авиации восприняло сообщение о ящерице со всей серьезностью. "От авиакомпании не ожидают подачу ящериц в еде, а от поваров - приготовления таких блюд", - сказал министр Пусапати Ашок Раджу.