На рейсе Air India пассажиру "подали" живую ящерицу

16:09, 13 июня 2015
Курьёзы
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На рейсе авиакомпании Air India, следовавшем из Дели в Лондон, пассажир обнаружил живую ящерицу в своем контейнере с едой.

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Как сообщают местные СМИ, по соцсетям разлетелась картинка, на которой мелкое пресмыкающееся торчит из булочки в целлофановой упаковке, передает Би-би-си. Как утверждают индийские медиаресурсы, пассажир кричал от ужаса, увидев животное.

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Однако министерство гражданской авиации восприняло сообщение о ящерице со всей серьезностью. "От авиакомпании не ожидают подачу ящериц в еде, а от поваров - приготовления таких блюд", - сказал министр Пусапати Ашок Раджу.

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