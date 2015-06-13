На рейсе Air India пассажиру "подали" живую ящерицу
16:09, 13 июня 2015Курьёзы
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На рейсе авиакомпании Air India, следовавшем из Дели в Лондон, пассажир обнаружил живую ящерицу в своем контейнере с едой.
Пассажир обнаружил в своей еде ящерицу и начал кричать \ www.rabstol.net
Как сообщают местные СМИ, по соцсетям разлетелась картинка, на которой мелкое пресмыкающееся торчит из булочки в целлофановой упаковке, передает Би-би-си. Как утверждают индийские медиаресурсы, пассажир кричал от ужаса, увидев животное.
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Однако министерство гражданской авиации восприняло сообщение о ящерице со всей серьезностью. "От авиакомпании не ожидают подачу ящериц в еде, а от поваров - приготовления таких блюд", - сказал министр Пусапати Ашок Раджу.
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