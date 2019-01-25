Участники Backstreet Boys в костюмах цыплят перепели свой легендарный хит (видео)

Группа придумала веселый перформанс, чтобы отпраздновать выпуск своего нового альбома "DNA".

Backstreet Boys вышли на сцену с Джимми Фаллоном в четверг вечером в желтых куриных костюмах, чтобы представить веселую версию своего самого популярного хита Everybody.

Как сообщает Today, группа придумала веселый перформанс, чтобы отпраздновать выпуск своего нового альбома "DNA", затем музыканты исполнили новый сингл "Chances", но уже без куриных костюмов.

Как сообщал УНИАН, ранее Backstreet Boys выпустили клип к своему 25-летию.