Стартует 54-й кинофестиваль 'Молодость': международные премьеры, звездное жюри и награда за вклад в украинское искусство

В программе 158 фильмов из 59 стран

С 25 октября по 2 ноября столица Украины станет главным центром молодого мирового кинематографа - в Киеве состоится 54-я эдиция Киевского международного кинофестиваля "Молодость". Это - старейший и единственный в Украине кинофестиваль, сертифицированный FIAPF (Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров), который входит в перечень специализированных мировых кинособытий и ежегодно открывает новые голоса в современном кино. В программе 158 фильмов из 59 стран. Медиапартнерами кинофестиваля стали 1+1 media, ТЕТ и Киевстар ТВ.

"Молодость" остается одним из крупнейших кинофестивалей Украины, демонстрируя около 200 лент со всего мира. В программу международного конкурса войдут полнометражные и короткометражные дебюты, а также студенческие фильмы. Зрители смогут увидеть работы, отобранные среди участников и лауреатов таких престижных форумов, как Каннский, Берлинский, Венецианский кинофестивали, Карловы Вары и другие мировые платформы. Локации фестиваля - кинотеатр "Жовтень" (ул. Константиновская, 26) и Дом кино (ул. Саксаганского, 6), где также пройдут церемония открытия и церемония награждения.

В этом году "Молодость" предстает с обновленным визуальным образом. Айдентика, разработанная креативным агентством McCann Kyiv, базируется на концепции молодости как состояния духа, которое не теряется со временем, а возрождается через кино. В яркой неоновой палитре - от салатового до фуксии - оживает эмоциональный слоган фестиваля: "Ищи [Молодость] в кино", который намекает, что настоящее обновление приходит не из косметических средств, а из глубокого личного переживания историй на большом экране.

Особым событием открытия станет вручение почетной награды - статуэтки "Скифский олень" за вклад в украинское киноискусство. В этом году ее получит режиссер Сергей Маслобойщиков. В январе этого года с большим успехом на кинофестивале в Роттердаме состоялась ретроспектива его фильмов. Последняя лента режиссера - "Яса", мировая премьера которой состоялась в 2024 году на Одесском кинофестивале, разворачивается в Украине в 2015 году в форме исповедального диалога двух женщин - матери Анны и Дарки, которые переживают общую потерю парня Дани, погибшего на Майдане во время Революции Достоинства 2014 года. Через интимную историю потери лента поднимает сложные вопросы морального выбора, коррупционного прошлого и цены, которую общество платит за стремление к достоинству.

Обладатель Гран-при за лучший фильм Международной конкурсной программы получит денежное вознаграждение в размере 5 000 долларов США и традиционную статуэтку фестиваля - "Скифского оленя". Лучший фильм документального конкурса получит денежный приз $2000 от генерального технологического партнера фестиваля Hisense.

Жюри 54-й "Молодости" объединяет известных художников, продюсеров и критиков из Украины и мира. В состав международного жюри вошли Валерия Сочивец, Йоанна Лапинская, Лука Чичовани, Антуан Аржаковский и Любовь Якимчук. Национальный конкурс будут судить Гала Козютинская, Джузеппе Гарау и Х. Д. Фернандес Молеро. Документальный конкурс будут оценивать Йоланд Зоберман, Владимир Мула и Тор Фоссе. Отдельную награду определят член_кини Союза кинокритиков Украины - Яна Дудко, Александр Гусев и Игорь Кромф.

В продаже доступны фестивальный и студенческий абонементы, которые также могут оформить ученики киношкол. А полную программу 54-й "Молодости" можно посмотреть уже на сайте.

Фестиваль проходит при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Национального союза кинематографистов Украины.

