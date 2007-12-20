Регионалы цепляются за власть любой ценой и любым местом

Мнение

Изумила безапелляционность, с которой “регионалы” вчера потребовали немедленного объявления о смерти демократический коалиции после сложений полномочий 14 депутатов, перешедших на работу в Кабмин. Изумление развивается, как минимум, по двум направлениям.

Во-первых, то, что было подано госпожой Лукаш как суперзацепка в деле раскрошивания коалиции – не новость даже для людей далеких от внутрипарламентского процесса и регламентных норм. Мы у себя в конторе еще на той неделе обсуждали – должна ли считаться демкоалиция распавшейся, после сложения полномочий новыми министрами (ведь, тогда не будет 226 депутатов)? Ну, обсудили, постановили – нет, не должна коалиция считаться ликвидированной.

Как минимум, потому, что ПРИНЦИП и ПРОЦЕДУРА - это две большие разницы. В том смысле, что процедура предполагает определенный срок для ее реализации и сохранение на какое-то время статус-кво.

Да, на конкретную дату ситуативно сократилось число депутатов во фракции, но количественный-то состав НУНС и БЮТ в Раде – остался прежним, дающим возможность считать коалицию действующей.

Впрочем, на этом я не успокоилась – залезла на парламентский сайт в Регламент, на который Лукаш ссылалась. Из всего многостраничного текста для себя вынесла как минимум пару-тройку мыслей.

Мысль первая. Да, по ст. 66 Регламента, деятельность коалиции прекращается в случае “уменьшения количественного состава коалиции до количества народных депутатов, меньшего, чем определено Конституцией (т.е. 226). НО... По Конституции и по Регламенту Коалиция формируется только на базе депутатских ФРАКЦИЙ. Значит, и ликвидируется коалиция – тоже только в случае выхода из нее фракции, но никак не отдельных депутатов. Или я вообще ничего не понимаю? Ну, тогда, извините.... Кажется в прошлом году в Регламенте была норма, что к коалиции могут присоединяться отдельные депутаты, но уже этой весной ее отменили. Получается правовая коллизия, которую каждая сторона может трактовать в свою пользу. Кстати, в том же Регламенте – даже если фракция хочет выйти из коалиции, то она должна не менее чем за 10 дней до даты выхода предупредить об этом другие фракции, входящие в коалицию. И если за 10 дней фракция не передумает выходить, то только тогда спикер на первом заседании после истечение десятидневного срока делает объявление о выходе фракции из коалиции. Ну, и, понятно – если такой выход снижает минимально допустимый минимум (226), то – о прекращении деятельности коалиции. Но вот, чтобы так вот сразу – была коалиция , а теперь вот - раз и нету?!.....

Мысль вторая. По той же статье Регламента деятельность коалиции считается прекращенной, с момента официального объявления об этом спикером на пленарном заседании. Спикер такого объявления НЕ ДЕЛАЛ. Вот!

И правильно, т.к. есть у меня на этот счет и третья мысль. Нигде, ни в Регламенте, ни в Конституции я не нашла обязаловки, что спикер должен НЕМЕДЛЕННО делать объявление о том, что коалиция считается ликвидированной, как только ее количественный состав сократился. Нету четко определенного срока и точка. Молодчинка, Яценюк, не поддался на давление! Слово – серебро, а молчание – золото.

И НУ- НС с БЮТом тоже ничего не должны заявлять – ведь ни та, ни другая фракция из коалиции не выходила.

Так что, все путем. Потихоньку на место 14 ушедших депутатов придут 14 новых депутатов, прошедших по списку демпартий. И нечего спекулировать и гусей дразнить.

Да и вообще – регионы, объясните мне – к чему такая спешка и маниакальное упорство выдавать желаемое за действительное? Прям, как в анекдоте “Больной, врач сказал – в морг, значит – в морг”.

Это, кстати, второе направление, по которому движется мое изумление. Все пытаюсь сообразить - а что же такое в понимании регионалов работа на благо страны, конструктивная оппозиция и т.п. Об этом немало говорили лидеры и типа рядовые члены фракции регионов. Все-таки, интересно разобраться - на что будут направлены усилия нынешней оппозиции? На контроль власти, на развитие страны, на поиски точек соприкосновения, или исключительно на то, чтобы любыми способами разрушить власть демкоалиции и утащить эту власть под себя.

Ведь еще вчера один из депутатов Партии регионов Ринат Ахметов говорил что-то о том, что “задача оппозиции – контролировать действия власти”. Правда, методы контроля не уточнил.

Так неужели “региональный конструктив” – это вот такие блошиные укусы? Какова их цель – неужто регионы надеются на переформатирование коалиции (и соответственно, нового премьера)? Ведь этого не будет. А манипулирование такими зацепками только тормозит переход парламента к реальной работе – к рассмотрению бюджета, других законов, к тому, чего так заждались от парламента избиратели. Пока же такое цепляние за власть любой ценой и любым местом вызывает у стороннего наблюдателя только раздражение.

Татьяна, г.Киев