Те, кто говорят, что дело Тимошенко это - «выборочное правосудие», тем самым подтверждают ее вину

Мне в свое время приходилось интересоваться у одного очень «фронтового» политика, через сколько времени он забывает им же сказанное? Это касалось его отношения к газовым договоренностям в момент их подписания – «наказать всех причастных». В этом плане условная «группа ПРП» в составе «Батькивщины» во главе с Сергеем Соболевым – практически вне подозрений. Ну откуда им помнить, что они говорили про ЕЭСУ в 1996-97-м и как боролись против монополизма этой структуры. А уж помнить цифры – $80 за тысячу кубов российского газа с ЕЭСУ и $50 (вначале – даже меньше) после ухода ЕЭСУ с рынка – это просто немыслимый подвиг политической памяти.

Впрочем, политическая гибкость украинских политиков (всех без исключения партийных цветов), – уже давно «притча во языцех». И потому возобновление дел по ЕЭСУ – это, скорее повод еще раз поговорить об оппозиционных мифах.

Оппозиция утверждает, что дела, возбужденные против Юлии Тимошенко являются политическими. С этим можно спорить, но я соглашусь, что называется, «от противного»: если бы эти дела не были политическими, то Юлия Владимировна давно откупилась бы от правосудия, как это не раз бывало в ее биографии.

Любое судебное преследование политика является политическим по своему резонансу в обществе. Так, приговор, вынесенный на днях бывшему министру иностранных дел Финляндии (15 месяцев условно) стал предупреждением финским политикам: не стоит брать деньги и подарки от людей, которым выдаешь государственные заказы. Приговор, вынесенный в самом конце прошлого года Жаку Шираку (2 года условно), заставит теперь французских политиков сто раз подумать, прежде чем оформлять государственными служащими партийных активистов. Кстати, эти обвинения относились к 1990 – 1995 годам (за 16 лет до приговора!), когда г-н Ширак был мэром Парижа, а дела против него возбудил его политический противник – мэр Парижа от социалистов. Но во Франции никто ни на «старость» дела, ни на политическую составляющую внимания не обращал.

«Дело Моше Кацава», президента Израиля, осужденного в 2011 году за сексуальные домогательства (7 лет), стало предупреждением израильским политикам о том, что, даже достигнув вершин власти, не стоит распускать руки и прочие части тела в отношении подчиненных женского пола.

Ну, а неугомонный дважды экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, наряду с возбуждением против него все новых и новых дел, продолжает отбиваться от обвинений, касающихся начала 90-х годов. И хотя он утверждает, что дела против него – «месть коммунистов», в это, похоже, не верят даже его горячие поклонники.

Чтобы не растягивать бесконечный список примеров, вспомним еще Хусейна Салема – египетского чиновника, подписавшего в 2005 году газовый контракт с Израилем. После революционных событий на площади Тахрир, вдохновлявших нашу оппозицию, египетский суд признал договора заведомо невыгодными для Египта и приговорил Салема к 7 годам тюрьмы (заочно). Интересное совпадение по срокам приговоров, нужно сказать…

Оппозиция утверждает, что судебное преследование Юлии Тимошенко – это яркий пример «выборочного правосудия». Собственно говоря, это лишний раз свидетельствует о том, что наши политики не вполне отдают себе отчет в том, что говорят. Употребляя термин «выборочное правосудие», который имеет вполне четкое значение, они, тем самым, признают, что Юлия Тимошенко виновна, но виновны и многие другие. И непонятно, почему начали именно с Тимошенко… Здесь можно лишь возразить, что «выборочное правосудие» – это не тогда, когда с Тимошенко начали, «выборочное правосудие» – это если на Тимошенко закончили. Но, судя по количеству дел, возбужденных (многие из которых уже завершились обвинительными приговорами) против представителей нынешней власти, начиная от экс-спикера ВС АРК Анатолия Гриценко (2 года условно), замминистра экологии Богдана Преснера (9 лет лишения свободы) и председателя Госфинуслуг Василия Волги (идет суд, грозит от 8 лет) и заканчивая депутатами городских и главами сельских и поселковых советов – членов Партии регионов.

Оппозиция утверждает, что состояние здоровья не позволяет Юлии Тимошенко принимать участие в процессе. Не хочется приводить крайние примеры, – например, по диктатору Аугусто Пиночету, которого в суд привозили в кресле-каталке. Или по охраннику концлагеря Ивану Демьянюку, который в силу возраста и состояния здоровья вряд ли вообще понимал, чего хочет от него немецкое правосудие, если даже израильское сняло с него все обвинения. Просто у его защиты не было возможности обратиться к тем немецким врачам, которые ныне прилетают обследовать здоровье Юлии Тимошенко…

… Меня иногда спрашивают мои европейские знакомые, так или иначе вовлеченные в политику и сопереживающие «хрупкой женщине» – так какие все-таки условия содержания Юлии Тимошенко в Качановской тюрьме? Я всегда отвечаю, – намного лучшие, чем были у Слободана Милошевича в Гаагском трибунале. После чего разговор сразу же переходит на другие темы…

Дмитрий Джангиров