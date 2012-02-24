Ющенко: «то, чего не было со мной, помню!»

Я в свое время работал с эдаким Александром Михайловичем Титовым, который любил известную фразу, что в конечном итоге, на исходе жизни человек вспоминает лишь то, чего с ним никогда не происходило. Кажется, краснозвездный Виктор Андреевич (он родился 23 февраля) дошел уже до этой последней стадии. Вот недавно и журналисту из «Корреспондента» рассказывал, что в 1999 году, когда уже он практически сформировал правительство, Тимошенко выпросила у него должность вице-премьера.

Так вот, я теперь расскажу, что об этом рассказывал Виктор Андреевич осенью 2002 года. Как-то мне позвонила Вера Ульянченко и спросила, нет ли у меня выходов на господина Черномырдина. Ющенко очень хотел бы переговорить с ним о жизни. Как раз дело шло к парламентским выборам в Украине.

Меня очень удивило, что просили об этом самом меня: неужели у них на то время не было других, более проверенных каналов для такого дела? Ну, но просят, почему не сделать? Я тогда и еще долго после того симпатизировал ему, действительно харизма у него тогда была незаурядная. Именно после Ющенко я понял, что эта штука – харизма, вещь очень непостоянная. Сегодня – есть, а завтра – нет.

Договорились о встрече в формате 2 на 2, продолжительность полтора часа, а там как пойдет. Пошло где-то больше двух часов. 2 с их стороны – Виктор Степанович и Вячеслав Лоскутов - российский советник-посланник. 2 с нашей стороны – Виктор Андреевич и Ваш покорный слуга. Говорили они много, был чай с какими-то сладостями, без каких бы то ни было высокоградусных напитков. Наши с Лоскутовым интродукции продолжались не больше двух минут за все время разговора.

А теперь о том, чего на днях касался господин третий Президент.

Рассказал, что где-то на исходе 99 года его вдруг вызывал Кучма безо всякого намека о предмете беседы. Леонид Даниилович победкался о тяжелом разговоре с послами девятки плюс США. Говорили, что дело идет к дефолту, правительство не предпринимает никаких серьезных попыток исправить ситуацию. Тогда у нас этим занимался известный и сейчас Сергей Тигипко. Выходило довольно коряво: процент с каждой проданной машины, каждой проданной квартиры, с каждого купленного доллара. Чисто фискальное. Экономикой даже не пахло, типичное «отнять и разделить».

Послы говорят: «перспектива, что отдадите деньги, не просматривается. Под этих людей мы не то, что денег давать не будем больше, а просто объявим тот-таки дефолт». Кучма в ответ: «а под кого не объявите?» «Ну... под Ющенко». Конечно, Кучма - не Вадим Колесниченко или Лукьянов. Схватывает быстро.

Зовет Ющенко. Ленид Данилович, действительно, не из тех, кто проводит в таких вопросах соцопрос. «Поди сюда, господин главный банкир. Ситуация такая-то и такая-то. Пойдешь в премьеры?»

Это сейчас Виктор Андреевич рассказывает, что где-то чуть ли не в чащобе прятался. Пришел и сразу.

- Ну, так что?

- Пойду!»

- Твои условия?

- Экономический блок правительства мой, да и гуманитарный.

- А что же мне останется?

- Тоже немало: МВД, СБУ и тому подобное.

Тут и наступило главное!

- А что же ты делать будешь?

- Конечно, будем душить бартер и вексельные схемы в украинской версии с чуть ли не 70-процентными дисконтами.

- Сломаешь шею! Или тебе сломают!

- Вы знаете другой способ? Так вот!!!

Тут еще одно ударное место их тогдашнего разговора. Кучма же хорошо знал холостяцкий нрав Виктора Андреевича: «поматросил и бросил». Очень его утомляла кропотливая работа. Потому Кучма спрашивает не напрямик, а так огородами: «Не царское дело заниматься прозаическими вещами. Кто у тебя этим будет заниматься?»

Виктор Андреевич берут кусок бумаги, думают, пишут три фамилии и дают это Президенту. Они не долго думают и говорят: «Что, Юля? Ой, набедкаешься ты с ней!» Надо сказать, что после недолгой любви к Юхновскому и очень долгой к Горбулину он не имел каких-то точечных симпатий ни к кому-то из нашей элиты.

Ющенко сказал «мало, но вкусно»: «А кто другой сможет?»

Вот так, тогда у Виктора Степановича рассказывал господин будущий третий президент об истории назначения Тимошенко. Конечно, уже в то время он перестал пылать чувствами к Юлии Владимировне. Однако, тогда еще в большинстве его разговоров не превалировала тема, что во всех его проблемах и проблемах всех других украинцев виновата невестка. Очень тогдашний рассказ отличался от того, что он говорит теперь.

Потому я и думаю, что он находится сейчас именно в той стадии, когда человек помнит только то, чего с ним никогда не происходило. Не говорите только, что я упорный ющенкофоб. Было время, когда я был у него доверенным лицом на округе в Киеве и дал ему в этом округе второе в Украине количество голосов. Но я говорил вам, что харизма - не константа. Была, а теперь нет, и, очевидно, больше и не будет.