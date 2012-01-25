В Донецке все спокойно

Вот если попробовать снять фильм о праздновании Дня Собороности в Донецке, то начинался бы он со страшной вьюги. Пронзительный ветер засыпает снегом глаза доброму дедушке Ленину, который стоит в центре города с душой нараспашку и все куда-то рвется. Он, понятное дело, хотел бы прикрыть глаза рукой или хоть пуговицы застегнуть, но, во-первых, он памятник, а, во-вторых, как ты это будешь делать перед своими последователями, для которых ты почему-то до сих пор герой, хоть, оценив свою деятельность, глаза ты бы уже прикрыл не от снега, а со стыда. Их, последователей, с каждым годом все меньше и меньше, хотя в Донецке еще как-то держатся, не то что в Киеве.

Понять для чего коммунисты в такую метель вышли на этот свой митинг и вовсе не возможно. Праздновать им особенно нечего, потому что те, кто в 1919 году объединялись, делали это как раз против них, коммунистов-большевиков, а важность единства современной Украины для них - темный лес, потому что она, опять таки, появилась вопреки их стараниям, и они бы охотно сделали все, чтобы ее, как отдельного государства, снова не стало, по крайней мере хоть таможенно не осоюзненного и двугоcударственно не оязыченного. Выступить же открыто с лозунгами «нет Украине, да СССРу» коммунисты не осмеливаются, хоть им и очень бы хотелось, даже в Донецке. Поэтому остается оправдывать свое существование, «напоминаниями» президенту каких-то его обещаний, словно он их каждого и в самом деле услышит, и пугать прохожих неизвестной в этих краях бациллой украинского национализма, злого и беспощадного, который собрался идти маршем по Донецку, а они, доблестные мстители серпа и молота, выставили свои ряды, чтобы этого не допустить.

Уж простите такой поворот нашего фильма в какой-то абсурдизм, но как иначе изобразишь, как несколько десятков пионеров останавливают шествие нацизма, стоя кучкой на площади, в воскресенье, в девять утра, пока весь город, вместе с где-то выросшей в нем «угрозой», еще спит. Они все в душе апеллируют к своему вождю, но что он может, когда даже на стелле, где черным по серому записано его высказывание о важности Донбасса для построения в СССР социализма, уже развевается сине-желтый двуколор, внося в это комичное на внешний вид действо элемент трагизма. Ну а как же, столько труда, силы – и все зря, потому что часа через три колонна под знаменами «Свободы», «РУХа», «Гражданской позиции» спокойно себе по центру пройдется и ни одного тебе коммуниста-перехватчика на пути не встретит.

Следующая - сцена похода. Антураж и погодные условия – те же. Время – 10.30. Место диспозиции – памятник «Царь-пушка». Направление движения – памятник Пушкину (а кому ж еще). Ну и пошли.

Пришли человек 30 с лозунгами "За землю русскую. За веру православную "(буквально так), а еще «Донбасс - сердце России" (тоже сюр какой-то), с синими флагами с надписью "Русь" и белыми флагами, на которых красуются трое коней: белый, синий и красный – знамена организаторов этого продолжения «Звездных войн» Русского блока. Какой-то "историк" из провода, иллюстрируя свое отношение ко дню Соборности, рассказывает историю о Петлюре, который сдал свой последний броневик за то, чтобы его польские солдатики забрали с собой в Польшу. Его соратник, тоже, видно, историк, рассказывает о Переяславской раде, годовщину которой, собственно, весь этот звездный вертеп и празднует, и которую упрямо именует Переславской. Потом дают дорогу молодым: стройный юноша, дитя русского духа города напоминает Януковичу, что он до сих пор не выполнил своих обещаний (это у них, видно, мода в Донецке такая – напоминать что-то Януковичу). А еще пеняют президенту за то, что он ведет страну не в то геополитическое объединение: Таможенный союз, мол, в другую сторону, и нам туда. И им, кажется, как раз туда, и их, есть надежда, там приветят и обогреют братья по духу и интеллекту. И процессия направляет свои стопы в ТС. Но не сразу, еще следует заглянуть к памятнику Богдану Хмельницкому, сказать спасибо за то, что надоумил. Хмельницкий здесь от особого внимания не страдает, но от этих гостей наверняка сбежал бы. Но куда ж он денется, он же памятник.

Камера медленно отдаляется к панорамному кадру центра Донецка, а тогда снова начинает медленно приближаться к точке в нижнем правом углу экрана. В какой-то момент мы начинаем различать два желто-голубых пятна стационарных флажков возле какой-то фигуры на постаменте. Когда понимаем, что этот тупик - это начало бульвара Шевченко, и эти люди со знаменами, которые по этому бульвару поднимаются, героически преодолев уже его перекресток с проспектом 50-летия СССР, по улице Челюскинцев, чтобы сейчас, перейдя улицу Артема, приобщиться к тем, кто уже здесь их ждет, то становится понятно, что это памятник Шевченко, а все это действо – митинг организованный донецкой «Просвитой» в честь Дня Соборности и Свободы.

По правую руку от Кобзаря отдельно стоят шестеро мужчин. Все откровенно криминальной внешности. Курят, переглядываются. Когда из подземного перехода появляются сначала флаги Свободы, затем Гражданской позиции и Батькивщины и вливаются в группу флагов Народного Руха, один из уголовников выкрикивает «Сала Украине! Героям сала!» Митингующие косо смотрят, но не реагируют. Когда в руках одной из бабушек появляется красно-черный флаг КУНа, упомянутые молодчики бросаются в гущу народа и угрожают сорвать митинг мордобоем, если ненавистные двуколор не уберут. Милиция колеблется.

Женщина организатор почти спокойно выкрикивает в микрофон призыв к милиции убрать провокаторов, потому что иначе (она угрожает!) ее знакомые журналисты со всего мира известят всему этому миру, что в Донецке нет власти, а есть режим Януковича, который издевается над своими гражданами. Неизвестно что, страх мирового позора или упоминание имени их лидера, но действует на милиционеров, которые оттесняют нарушителей спокойствия.

Митинг продолжается по наработанной схеме: священник Киевского патриархата, выступления региональных руководителей партий, голос кого-то из народа. Наконец-то все знают, зачем сюда пришли. Всё тихо, уверенно, спокойно. Потому что иначе и быть не может, потому что быть украинцем в Донецке – удел уравновешенных, упорных и спокойных людей. Говорить здесь на украинском – значит ждать ответа на 3-4 секунды дольше чем обычно, потому что те, к кому вы обращаетесь, должны пройти все стадии от непонимания, удивления, возмущения до вспоминания, перевода, понимания и уже тогда ответа на русском, ну не по-украински же им отвечать. В среднем это занимает секунды 3-4. Чтобы ежедневно с этим мириться необходимо упорство, уравновешенность и очень много спокойствия.

А митинг продолжается, люди что-то в микрофон напоминают друг другу, президенту, миру.

Мимо проходят две колонны «Беркута», из автобуса, который стоял за углом. Все с пакетами каких-то подарков. Очевидно за работу в такой день, точнее, за ее отсутствие. Не понадобились соколики, - все спокойно.

Роман Романюк