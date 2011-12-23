Колесниченко и провокатор Полищук: два сапога - пара

В конце прошлой недели народный депутат Украины от Партии регионов Вадим Колесниченко презентовал украинскому обществу переизданную книгу «историка» Виктора Полищука «Горькая правда. Преступность ОУН-УПА (исповедь украинца)». В ней в основном речь идет об украинско-польском противостоянии на Волыни в 1943-1944 года. Также говорится о возникновении украинского национализма и Украинской повстанческой армии. На презентации Колесниченко заявил, что в исследовании на основании тысяч практически неизвестных в Украине источников анализируются обстоятельства возникновения и деятельности ОУН и УПА, проблем коллаборационизма, преступлений против человечества.

Тот факт, что польские и украинские научные работники не воспринимают всерьез монографию Полищука, «регионала» не остановил. Для него эта книжка – образец исследования проблемы ОУН и УПА, ведь здесь они представлены «фашистами», «нацистами», «преступниками».

Негативное отношение к украинскому национально-освободительному движению господин Колесниченко высказывал не раз. До сих пор памятна его провокационная выставка «Волынская резня: польские и еврейские жертвы ОУН-УПА», которая объехала со скандалами значительную часть территории Украины. Теперь на очереди - книга Полищука. По замыслу народного депутата, она должна попасть в библиотеки школ, Высших учебных заведений, государственных учреждений и научных институтов.

К сожалению, Колесниченко далек от исторической науки, потому что то, что он наговорил на пресс-конференции, свидетельствует только об одном – о нехватке претензий на объективность. Объясню почему. «Регионал» подчеркивает, что книга написана на авторитетных источниках и на основании тысяч документов, почти неизвестных в Украине.

Однако – это неправда. «Международный антифашистский фронт», сопредседателем которого он является, распространил в Интернете линки, по которым можно найти исследование Полищука на украинском и русском языках, потому каждый может убедиться в этом. В списке использованной литературы я не нашел ссылку на ни один документ из архивов Польши, Украины или Германии, а о тысячах – нечего и говорить. Для исследователей, как правило, авторитетными источниками являются архивные документы (инструкции, постановления, отчеты, приказы и тому подобное). В книге их нет. Несколько теоретических трудов украинских историков-эмигрантов и сборников документов погоды не меняют. Потому что, они немногочислены и никоим образом не уникальны, ведь их держал в руках каждый, кто исследует проблематику ОУН или УПА.

Вместо этого там много воспоминаний людей, которые вроде бы пострадали от украинских повстанцев. Воспоминания, конечно, воспринимаются исследователями как источники, однако они требуют осторожного подхода и тщательных комментариев. Судя по «труду», Полищук с этим не согласен.

Пытаясь разрекламировать издание едва не как бестселлер, Колесниченко заявил, что оно издавалось в Украине только раз – в 1995 году, ограниченным тиражом на собственные средства автора. Исследование, по-видимому, несло какую-то угрозу украинской государственности, потому что практически весь его тираж, со слов депутата, был уничтожен по политическим мотивам.

Но что-то не помню, чтобы эту книгу кто-то когда-то запрещал... Есть она и в центральных библиотеках страны, то есть каждый, кто имеет желание, может без препятствий ее почитать.

На пресс-конференции «регионал» заявил о необходимости сформировать объективное мнение о трагических событиях украинской истории, какими бы горькими они ни были. И как один из лучших источников для ее формирования предлагает «труд» Полищука.

Но историки не признают такого источника. Так, польский историк Гжегош Мотыка (доктор исторических наук, сотрудник НАН Польши, член Наблюдательного совета Института национальной памяти Польши), который является одним из авторитетных исследователей Волынской трагедии как в Польше, так и Украине, относит труд Полищука по классификации к «вненаучным». Более того, в 2005 году в Варшаве под его редакцией вышла книга «Службы безопасности Польши и Чехословакии против украинцев 1945-1989 гг.», где он во вступительной статье отмечает, что в канун распада СССР спецслужбы Польши и Советского Союза организовали «слив» в СМИ массы документов с целью очернить украинский национализм, среди них и воспоминания поляков, которые проживали на Волыни во время войны. Довольно много из этих воспоминаний были сфабрикованы и не подтверждались документально. Именно эти воспоминания из СМИ, пишет Мотыка, впоследствии использовал в своей книге Полищук.

Российский историк Александр Гогун (написал по проблематике ОУН и УПА кандидатскую диссертацию) выражается о монографии так: «Этот канадец украинского происхождения написал книгу с громким названием «Горькая правда. Преступления ОУН-УПА» (исповедь украинца)». Подзаголовок о «исповеди» вынуждает допустить, что сам автор воевал в повстанческой армии и теперь кается перед читателем в ошибках молодости. Однако это не так: перед нами монография, написанная с претензией на научность. Но книга отличается небольшим количеством использованного документального материала и обилием выводов».

Стоит отметить, что Полищук непостоянен в своих убеждениях, свободно трактует цифры. Так, на страницах 269-270 он отмечает, что УПА вели эпизодические бои против Красной армии и Вермахта, но войной (имеет в виду постоянные боевые действия ) их назвать не стоит, потому что у повстанцев не было для этого достаточного количества солдат. Тот факт, что партизанские формирования по большей части пытаются избегать постоянных позиционных боев, он не вспоминает. В 2005 году Полищук изменяет свое предыдущее утверждение и в одном из интервью говорит, что УПА никогда не вела боевых действий против немцев, а ее главный удар с весны 1943 года был ориентирован на уничтожение польского беззащитного населения Волыни и Галичины и тех украинцев, которые после побега из немецкого плена прятались у местного населения.

Напомню, в 2005 году экс-президент Виктор Ющенко пытался достичь понимания между ветеранами УПА и Великой Отечественной войны, тогда же на правительственном уровне заговорили о борьбе УПА с немцами и советскими войсками. Со стороны пророссийских организаций в Украине такие действия натолкнулись на шквал безумной критики. Безапелляционные заявления Полищука на то время для них были «бальзамом на душу». Тогда же он заметил, что «уповцы» уничтожили на Волыни 120 тыс. поляков и 80 тыс. украинского мирного населения. Цифры, прямо скажем, фантастические. Говоря о них, «историк» не счел нужным рассказать, откуда их взял или какой методикой пользовался, когда занимался подсчетом. Стоит отметить, что среди отдельных польских историков бытует мысль, что Виктор Полищук имел отношение к КГБ.

На основании этого у меня возникает вопрос: как книга, которая, по убеждению исследователей, не имеет ничего общего с наукой, написанная на сомнительных материалах, без использования архивных источников, может претендовать на объективность и уникальность? Ведь именно это заявляет Колесниченко.

Ни в коем случае не собираюсь отрицать Волынскую трагедию – это действительно одна из трагических страниц в истории отношений польского и украинского народов. Над этой проблемой активно работают историки обеих стран. Кстати, в Украине авторитетным знатоком этой проблематики является доктор исторических наук, профессор Игорь Ильюшин, который не один год своей жизни посвятил исследованию проблемы. Он также входит в рабочую группу экспертов Украины и Польши по проведению дополнительных научных исследований трагических событий на Волыни в 1943-1944 годах периода Второй мировой войны. В 2003 году вышла его книга об этих событиях, которая легла в основу докторской диссертации. Монография была высоко оценена польскими и украинскими научными работниками, а в 2009 году за вклад в развитие добрососедских отношений Ильюшин был награжден Капитулой польско-украинского объединения. Интересно, почему Колесниченко презентовал не его книгу? Ведь она действительно написана на основе малоизвестных документов и, судя по ее оценке среди научных работников, претендует на объективность.

Если Колесниченко действительно добивается, чтобы вопрос Волынской трагедии и места в ней ОУН и УПА был всесторонне отражен в Украине, советую ему издать сборник исследований польских и украинских историков по этому вопросу и распространить по библиотекам страны. А пока его «презентации» выглядят как очередная провокация от представителя провластной партии.

Владимир Гинда, историк