Хватит ли гражданке Зайцевой образованности, чтобы разрабатывать "Концепцию языкового образования"?

Руководительница Центра оценивания качества знаний курирует процесс, в котором мало разбирается... Но дает “сокрушительные” оценки журналистам...

Новый руководитель Украинского центра оценивания качества образования Ирина Зайцева сомневается в способности журналистов осилить "языковую концепцию", которую она готовит. В ответ на просьбу тележурналистки позволить представителям СМИ присутствовать на заседании рабочей группы по подготовке проекта Концепции языкового образования, не вмешиваясь в рабочий процесс, Зайцева заявила, что над проектом концепции работают профессора и доктора наук, и поинтересовалась у журналистки, уверена ли она, что уровень ее образования позволит понять то, что происходит.

Так, может, журналистов не стоит пускать на заседание Кабмина и сессии Верховной Рады – там же сплошные доктора наук нынче заседают?

Сама госпожа Зайцева членом рабочей группы не является, но, признается, что по поручению министра курирует процесс подготовки проекта концепции. Интересно, на каком основании экс-заместительница Табачника “курикует процесс”, если она официально руководит Украинским центром оценивания качества образования, в котором сегодня по графику должна идти активная подготовка к тестированию?

Можно было бы допустить, что Табачник назначил ее “смотрящей” в рабочую группу как филолога, “доктора наук”. Но госпожа Зайцева училась в аспирантуре и докторантуре в России, поэтому ее знания (если они, есть, в чем мы очень сомневаемся) могут понадобиться разве что в разработке языковых концепций соседнего государства.

А к русскому языку уроженка Мурманской области (РФ), руководитель департамента образования общественной организации «Луганский областной российский центр» эта госпожа чувствует особый пиетет.

Летом на открытии фестиваля “Большое русское слово в Ялте” тогда еще в статусе заместительницы Табачника госпожа Зайцева заявила, что защитникам русского языка “успокаиваться рано”, поскольку их ожидают “серьезные испытания”.

"За эти пять лет сформировалось поколение, многие представители которого не разделяют тех ценностей, о которых мы с вами здесь говорим. К сожалению, мы много потеряли за это время, потому мы должны приложить немало усилий для того, чтобы воплотить в жизнь договоренности двух министров образования – украинского и российского, подписанные 17 мая (речь идет о «Соглашении между Министерством образования и науки Украины и Министерством образования и науки РФ о первоочередных мерах по развитию научно-образовательного сотрудничества на 2010-2012 годы». – Авт.) и, конечно, нас ожидает серьезная планомерная и сложная работа", – заявила Зайцева.

Или еще несколько цитат нынешнего директора УЦОКЗ:

“Предоставление русскому языку статуса второго государственного в наибольшей мере отразит реальную языковую ситуацию в стране, особенно в восточной и южной части. Искусственное исключение русского языка из всех коммуникативных сфер, например, в школе, уже привело к колоссальной безграмотности, прежде всего в украинском языке... А если в семье общаются по-русски, ребенок в школе оказывается в стрессовой ситуации. Исследования психологов разных стран показали: во время перевода обучения на неродной язык интеллектуальный потенциал среднестатистического школьника снижается на 45-55%».

“Украина – страна реального двуязычия. Только я не могу понять наше государство, которое действует себе в убыток. Например, зачем Министерству образования и науки понадобилось принимать решение об обучении иностранных студентов только на украинском языке... Русский язык является одним из языков международного общения, на нем издано намного больше научной литературы, чем на украинском. Соответственно, при выборе для обучения русского языка качество полученного образования значительно выше. А из некоторых стран, например, из Китая или Монголии, люди приезжают вступать в наши вузы, уже владея нашим (русским. – Авт.) языком, желая его совершенствовать”.

“Учебники почти все на украинском, экзамены – тоже, тестирование для выпускников – только “на языке”. Кряхтим, но выполняем”

Сегодня у Зайцевой больше нет повода кряхтеть. В настоящее время эта госпожа радуется отмене ЗНО исключительно на украинском языке и возобновлению работы секции русского языка и литературы Малой Академии наук со следующего учебного года.

Одним из первых шагов Зайцевой в должности заместителя министра стало уничтожение патриотического воспитания. «Что касается воспитания – а это сфера, которую мне поручил курировать министр, то там был пункт об организации работы по национально-патриотическому воспитанию. Я это вычеркнула, это заменено на все направления воспитания, а термин «национально-патриотическое» вообще изъят», – хвасталась на конференции «Украинский и русский языки в Украине – перспективы двуязычия» чиновница.

В министерстве Зайцева также занималась профессионально-техническим образованием. Оптимизация ПТУ происходила таким образом: к вузам присоединяются заведения профтехобразования, что имеют достаточные площади, здания и материально-техническую базу и которые фактически теряются для создания инновационных центров профтехобразования. Например, из трех столичных ПТУ в Минобразования сделали одно – Киевское региональное высшее профессиональное училище строительства, а в настоящее время здание одного из ликвидированных профтехучилищ министерство использует для собственных потребностей. В каком состоянии “в год образования и информационного общества” находится профтехосвіта – ни для кого не секрет.

Поэтому “плодотворно” поработав в должности заместительницы министра, Зайцева взялась за ВНО. Уверена ли она, что уровень ее образования позволит ей на соответствующем уровне провести внешнее независимое оценивание в 2011 году?..

Очень сомневаемся.

Кстати, русскоязычные же оппоненты Ирины Павловны отмечают, что «Профессор кафедры русского языкознания» Зайцева “русского языка не знает вообще ”. Но это - другая тема.

Анна Ященко