Кто стоит за терроризмом в России – тайна за семью печатями

Вряд ли есть безучастные люди к факту, к трагическому событию, жертвами которого становятся безвинные мужчины и женщины. Реакция большинства – паника, ужас, страх. Кстати, террор вовсе не переводится с латыни как убийство, а именно как «страх» и «ужас», мотивированные насилием по политическим целям.

Вчера, в Москве, в аэропорту «Домодедово» в результате взрыва пяти килограммов тротила погибли 36 человек, 168 пострадали, 100 находятся в больницах. В числе погибших – гражданка Украины. Взрыв прогремел в зоне прилета международных рейсов. Террорист-смертник – мужчина «кавказской национальности», от которого осталась лишь голова, пока не идентифицирован.

Генпрокуратура РФ по факту взрыва в Домодедово возбудила уголовное дело по статьям «теракт», «незаконный оборот взрывчатки» и «убийство». Терроризм, говорят террористы и их адвокаты, - это борьба слабого против сильного. Это мобилизация незначительных своих ресурсов против гигантских возможностей государства. Есть и другое определение. Терроризм – это политика насилия и устрашения, применяемая диктаторскими и тоталитарными режимами в отношении своих граждан.

Судя по цифрам, в России системный (по времени и пространству) терроризм. Кто за ним стоит – это тайна за семью печатями. Но терроризм всегда выгодный для каких-либо группировок и участников политических торгов. За последние десять лет только в Москве от взрывов террористами домов, в метро, на улицах, в подземных переходах, в толпе погибли 516 мирных граждан и тысячи стали инвалидами.

Обычная, неполитическая констатация событий и фактов указывает на то, что российское общество страдает нездоровьем, а политическая система государства провоцирует «замедленную войну» несогласных «всех мастей», политических и религиозных «акторов» с нынешней властью. То есть террор стал средством управления, методом мобилизации в политической борьбе за власть.

Теракт в Домодедово произошел на фоне активизации политической жизни, национальной напряженности, начала президентской избирательной кампании. Ожидаемые последствия уже объявлены. В России произойдут изменения в законодательстве, которые позволят власти урезать свободы и права граждан. И самое главное, все, что будет делаться, направлено на спасение от терроризма, найдет полную поддержку населения страны.

Однако история терроризма в той же России демонстрирует, что приравнивание терроризма к обычным, простым преступным действиям почти ничего не дает для его предотвращения. Часто в связи с моралью и терроризмом говорят: «Тот, кто для одних – борец за свободу, для других – террорист». В то же время террористы демонстративно игнорируют все правила ведения войны. Например, не имея высокоточного оружия, они вполне точечно, в любом публичном месте убивают безвинных людей.

Поэтому первые заявления Дмитрия Медведева о том, что будут наказаны «все, кто имеет отношение к кампании, кто принимает там решения, и менеджмент самого аэропорта», вызвали в российском обществе неоднозначную реакцию. Более того, Владимир Путин уже заявил о возможности возвращения «института прописки», а чиновники ФСБ требуют провести всеобщую дактилоскопию граждан РФ.

Известный американский аналитик Николай Злобин задает почти риторический вопрос: «Когда я увижу список фамилий генералов и полковников, которые будут наказаны за терроризм в России?» А обозреватель Леонид Радзиховский издевательски пишет, что «в этой ситуации бывший директор ФСБ Патрушев стал Героем России, кавалером орденов «за заслуги» всех степеней, генералы получают ордена, никто ни разу не был – по крайней мере публично, уволен «по несоответствию». А дети контрразведчиков как один – вице-президенты банков».

В то же время следует подчеркнуть, что убийства, теракты для террористов в России – это всегда не главные цели. Стратегия терроризма не может быть реализована без многократно усиливающего СМИ, политиками эффекта публичности, распространения информации о трагическом событии. Парадокс состоит в том, что все общественные структуры, тиражируя в СМИ информацию о теракте, помогают террористам больше, чем самые непрофессиональные и недисциплинированные милиционеры и офицеры спецслужб.

Кстати, огромный опыт в борьбе с терроризмом накоплен в Израиле. В стране работают десятки научных, прикладных, силовых институтов, которые рекомендуют правительству меры борьбы с терроризм и защиты от него. Но терроризм будет всегда, если он будет находить поддержку у определенной части населения, которая потенциально является заинтересованной стороной. Корни и причины терроризма следует искать в политической философии, но бороться с этим «зверем из бездны» могут только профессионалы высочайшего класса.

Виктор Тимошенко, Москва