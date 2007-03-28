Что нужно делать с детства, чтобы стать шуфричами, кинахами или рудьковськими

Мнение

“Димочка и Аннушка шли по длинной киевской улице, названной в честь известного украинского государственного деятеля Михаила Грушевского. Вот перед ними появилось большое здание. Мальчик с девочкой остановились, с интересом оглядываясь вокруг.

- Дети, вы, случайно, не заблудились? – заботливо спросила женщина, которая шла к дому.

- Нет, мы идем к Театру юного зрителя. Просто нам интересно знать, что это за большой дом? Мы таких еще не видели...

- Это Дом Правительства нашего государства. И вы правильно заметили – он заметно выделяется среди других”.

Так начинается книжка, которую мне подсунул приятель – “Мое правительство”. Это, по-видимому, первое украинское издание, которое пиарит орган государственной власти (так и просится на язык – “пропагандирует”), которое я увидела за последние десять лет. И книжечка, “с помощью которой любознательные юные читатели узнают о месте Кабинета Министров Украины в системе государственной власти и обществе, его функции, порядок принятия правительственных решений” (так пишет о ней сайт Кабмина) вызывает реакцию совсем неоднозначную.

Первое, что приходит в голову – понимание того, что ЭТОМУ правительству действительно нужен мощный пиар (читай: пропаганда). Настолько же нужен, насколько для предыдущих он был лишним. Правда, вспоминаются сейчас пиаровские “фишки” правительства Юлии Владимировны, которое, кажется больше пиарилось, чем принимало важные для экономики решения. Кататься на коньках у премьера и гуманитарного вице-премьера тогда выходило значительно лучше, чем сдерживать цены на сахар или мясо.

У нынешнего правительства, кажется, не выходит ни то, ни другое. И пропаганда у них какая-то жестока.

Ну как, скажите, можно было отправить маленьких Димочку и Аннушку (судя по всему, не местных) одних, без родителей, к Тюзу, к которому от дома правительства добрых полчаса пешком взрослому человеку? Малыши заблудились, потому что явно пошли не в ту сторону. А добрая тетя, которая работает в Кабмине, решила показать им Кабинет министров и рассказать, что такое правительство. Рассказала даже историю здания – хорошо, хоть не говорила о том, что оно строилась для НКВД, и что там были предусмотрены специальные подвалы для добываяния свидетельств из “клиентов” этой конторы.

Тетя оказалась хоть и гуманной, но не до конца честной, из чего можно сделать вывод: работает она в отделе пропаганды правительства. Вот что женщина рассказывает дальше нашим маленьким героям: “Слово "правительство" тесно связано с работой, направленной на достижение строя, состояния, когда все делается хорошо, правильно, как следует”(!!!).

После прочтения этого пассажа я скурила несколько сигарет подряд, пытаясь вспомнить, какое из украинских правительств работало с установкой “правильно, как следует”. Не вышло.

После рассказа о том, чем занимаются министры, дети восторженно говорят: “Ого, как много дел делают органы исполнительной власти!” По тому, как это звучит, кажется, что дети уже экстерном закончили школу и сдали вступительные экзамены в университет. С другой стороны – по наивности вопросов понимаю: родители Димочки и Аннушки не успели приобрести телевизор, потому что даже мой четырехлетний сын, который смотрит со мной теленовости, уже давно знает и фамилию украинского Президента, и сколько стоят депутаты, и кто и чем в действительности занимается в нынешнем правительстве.

Дальше сотрудница Кабмина повествует о том, где в Интернете дети могут посмотреть информацию о деятельности правительства, о важности проведения анализа правительственных решений, о взаимодействии Кабинета министров с другими органами центральной власти и о том, что нужно делать с детства, чтоб стать министром.

На сакраментальный вопрос "как стать министром" авторы книги дают такой ответ: “Хорошо будете учиться в школе, а затем в институте, будете уважать людей, сопереживать их проблемам и искать пути их решения - тогда вы заслужите авторитет и уважение общества, которые являются обязательными для каждого министра”.

Кстати, а что собственно нужно сделать и каким нужно быть “парнем”, чтобы стать украинским министром? Этого детям тоже лучше не рассказывать. Во-первых, министрами, как и изменниками, не рождаются – ими становятся. Прекрасный анти-пример для детей – Анатолий Кинах, например. Или (это вообще уникальный случай) – Нестор Шуфрич. Ну что сказать ребенку о нынешнем министре МЧС? “Он в детстве героически боролся с пожаром, после которого на его добросовестном лице остались страшные шрамы как напоминания того страшного дня. И тогда он решил посвятить свою жизнь борьбе с огнем и водой, и другими человеческими неурядицами...”

Но разве детям можно врать? И что же если говорить правду, мы сможем рассказать о министре транспорта? “Он был простой и хороший парень... Даже было время (это когда его избрали мэром Чернигова), когда он добирался на работу велосипедом. Но быстро ему эта комедия поднадоела, он послал к черту областной центр, вернулся в Киев и пересел на "Астон-Мартин"...”

Первый вице-премьер Азаров – это для детей образец "патриота": “Не учите родного языка, будьте скупыми и беспринципными - и станете больше, чем просто министром”. Биографию нашего премьера детям до шестнадцати лучше не знать. Потому что как возьмут себе в пример, тогда уже одна дорога будет – сами знаете куда.

В действительности, хоть как я хвасталась своим малышом, я прекрасно знаю, что ни он, ни ученики начальных классов, на которых нацелена эта книжка, по меньшей мере половины слов не поймут. Но если им рассказать простыми словами главное, это надолго западет в их маленькие светлые головы.

Потому своему сыну я ни за что не буду читать книгу “Мое правительство”. Слишком много потом придется опровергать. А он будет считать, что я вру.

Наталия Лущенко, Киев