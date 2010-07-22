Как, вы еще не знаете, что у вас – рак?!! Зачем врачи калечат пациентов

Эту жуткую ситуацию мне довелось пережить на собственной шкуре. Скажу сразу: «отвертеться» от совершенно ненужной (как оказалось) операции да еще и с такими возможными последствиями, о которых любая нормальная женщина может думать не иначе как с содроганием, мне удалось исключительно благодаря собственному ослиному упрямству да привычке получать и сравнивать информацию из разных источников.

Начался весь этот кошмар с невинного желания получить в районной поликлинике справку для бассейна. Процесс занял три дня! У меня банально вымогали взятку, ну это в Украине – не новость. Откровением стала потрясающая как разнообразием, так и количеством подборка сплетен «о бассейнах и чем там занимаются» в исполнении… врачей поликлиники. Признаюсь, до того я и не подозревала, что «специалист» с медицинским образованием, может на полном серьезе вещать о свободно плавающих в бассейнах колониях половых инфекций, разросшихся настолько, что их приходится… сачками вылавливать. Из всего этого бреда следовал «абсолютно логичный» вывод: вот поэтому вам нужна справка (на этой фразе карман многозначительно оттопыривался). Ну а поскольку я намеки игнорировала, далее следовал визит к очередному специалисту, без визы которого – просто никак.

И только потом я поняла, что хихикая над красочным описанием нетрадиционных способов распространения жутких «бассейновых» хворей, прохлопала поворотный момент, где комедия превратилась в ужастик. «Я тут еще один анализ возьму», - между прочим сообщила мне «самый любимый» женский врач. Я только плечами пожала: и что по ее мнению лаборатория сможет понять, разглядывая стекла, которые она кучей сваливает в одну коробку?..

А недели через три у нас в квартире раздался телефонный звонок: в поликлинику «в связи с очень плохими результатами» срочно вызывали Валентину Сороку. С чего там взяли, что В. – это именно Валентина, а не Вера, Валерия, Виктория или, скажем, Вероника – так и осталось покрытой мраком тайной. Но они угадали. Почти. «Под раздачу» попала изрядно озадаченная моя дочь.

С присущим отечественным медикам «чувством такта» ей с порога заявили, что она – смертельно больна, и… если не хочет отдать концы в течение ближайшего месяца-двух, должна быстро делать все, что ей скажут. Идея сверить данные пациента пришла в головы наших заботливых айболитов только после того, как ребенок объяснил, что числится в студенческой поликлинике, а в районной взрослой не была ни разу, следовательно никаких ее анализов там не могло быть в принципе. «Ну так значит это мамы вашей результаты», - жизнерадостно сообщили ей, обнаружив, что посетительнице явно меньше указанных на бумажке 40 лет. Можете представить, в каком состоянии вернулась моя дочь после того, как узнала, что сама «чудом избежала безвременной кончины», а вот мама – «при смерти»? И надо ли говорить, что ни перед ней, ни передо мной (когда уже я заявилась все в ту же поликлинику) извиняться за «ошибку» никто и не подумал?

Мне настоятельно порекомендовали «забыть о всяких глупостях и заниматься исключительно собственным здоровьем» потому что у меня – «предраковое состояние», которое, если я вот прямо сейчас не лягу на операцию, ЗА НЕДЕЛЮ СТАНЕТ… РАКОВЫМ. «Рекомендовали» всей толпой: с привлечением завотделением и всех проходивших по коридору сотрудников, с многословными сетованиями на непонятливых пациентов, которые в упор не желают видеть смертельной опасности, а потом, начинают жаловаться когда умирают. Ситуация весьма напоминала пребывание в плотной толпе цыганок: и всю правду расскажу и сглаз сниму, не сходя с места и по сходной цене. Разумеется никакие мои возражения вроде того, что как-то несерьезно отправлять человека под нож на основании одного-единственного анализа (Чего тянуть, потом поздно будет!), относительно качества сбора материала для этого самого анализа, ссылки на то, что мне уже доводилось становиться жертвой врачебной ошибки, слава Богу, обошлось (Ну вот видите, вас же предупреждали!) в расчет не принимались. Зато хором расписывалась предстоящая мне, по убеждению сотрудников поликлиники операция. И легко, и едва ли не приятно, и не опаснее, чем ногти срезать… О возможных осложнениях не было сказано ни слова. А ведь они все перечислены в открытых источниках: от бесплодия до жирного креста на личной жизни. В придачу к этому также в открытых источниках удалось выяснить, что по данным, скажем, канадских медиков, диагностированная у меня «смертельная хворь» без постороннего вмешательства исчезает сама в 70% случаев. Вероятность ее развития в рак – 5%! А процесс этот занимает от 10 до 15 лет. И если и принимать решение об операции, то обязательно с учетом того, хочет ли женщина остаться полноценной женщиной, и готова ли смириться с возможностью стать калекой на всю жизнь.

Но самое прелестное, как оказалось, заключалось в другом. Я таки рискнула отмеренными мне отечественными айболитами неделей до «превращения в онкобольную» и месяцем до «неминуемой смерти», и продублировала «роковой анализ» в трех независимых лабораториях. ДИАГНОЗ НЕ ПОДТВЕРДИЛА НИ ОДНА! Кстати, в одной из них (неподалеку от поликлиники) в один день со мной точно такой же анализ сдавали еще три женщины, а ведь я просидела на приеме в лаборатории не больше 20 минут… Не берусь утверждать, что и их пропустили через такую же моральную мясорубку, однако тенденция, на мой взгляд, очевидна.

Ну а попытка поделиться хорошей новостью с нашими районными черными пророками в белых халатах закончилась решением: никогда больше не верить на слово ни одному украинскому медику. Завотделением меня… похвалила. Хорошо, мол, что я решила перепроверить результаты, а то ведь знаете, какие пациенты попадаются? Получат один анализ, сами себя напугают, режут, что надо и не надо, а потом жалуются на осложнения… А врач задумчиво протянула, что операция таки не помешала бы. В профилактических, так сказать, целях…

Не буду утверждать, что точно знаю, зачем и почему отечественные медики запугивают пациентов, и назначают «лечение» неподтвержденных хворей без детального обследования, но версия есть. Правда весьма неприятная для Минздрава. Одна из моих знакомых призналась, что два года назад выложила за аналогичную операцию 8 тысяч. Неофициально, разумеется. И это только за операцию. Реабилитационный период, лечение осложнений, а также новое хирургическое вмешательство, которое понадобилось в силу того, что во время первого «кое-что не заметили», оплачивались отдельно. И наивно было бы думать, что хоть на каком-то этапе хоть один из «рвачей» признал свою ошибку.

Отечественная медицина не ошибается никогда! Даже когда в Уманском роддоме живого младенца отправили в морг, «врач», которая его осматривала, уверяла, что все было правильно – по ее мнению у ребенка не было никаких шансов. У ребенка, который двое суток в «холодильнике» боролся за свою жизнь! Даже когда старшеклассник из Краматорска умер через несколько часов после прививки от кори, руководство Минздрава хором уверяло украинцев, что эти два факта никак не связаны. Да еще и сетовали, мол, население необоснованно паникует и срывает им кампанию по вакцинации! Примеры можно перечислять долго. А в целом ситуация в медицине, которая по определению выше любых подозрений, весьма напоминает ситуацию с коррупцией в Украине: взяточников нет нигде и не было никогда. Даже те, кого поймали за руку – невинные жертвы подставы и оговора. Только страну почему-то – от самого дна мирового рейтинга коррупции отделяют лишь 16 позиций из 180-ти, занятые державами вроде Сомали…

А у меня, похоже, осталось лишь два варианта. То ли самой получить еще и медицинское образование и послать украинских айболитов куда подальше со всеми их заманухами. То ли послать их куда подальше и заняться жутко вредным, по мнению Минздрава, самолечением. Что-то подсказывает, что оно вряд ли выйдет намного опаснее официально дозволенных визитов в поликлинику.

Вера Сорока