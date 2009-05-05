Будут ли праздновать власовцы День Победы?

В канун величественного Дня Победы у нас традиционно разгораются дискуссии о большем или меньшем взносе разных государств в победу над фашизмом, об УПА, значении той или другой битвы в разгроме гитлеризма. Но почему-то по большей обходят части вниманием Российскую освободительную армию генерала Власова. Мнится, что то необъективный подход, ведь речь идет не о каком-то там карательном отряде шуцманов-оборотней, а о боевых формированиях с семизначным числом воинов, которые на стороне гитлеровского вермахта упорно сражались против Советской армии.

А на самом деле, сколько же их было?

Несколько лет назад во Франкфурте-на-Майне вышел фундаментальный четырехтомный труд российского публициста и историка Владимира Батшева «Власов». Беря интервью у автора издания, журналист С.Резник так и спросил (цитирую, чтобы избежать спекуляций, согласно оригиналу):

«С.Р.: А сколько всего воевало русских на той стороне?

В.Б.: До сорок третьего года у немцев не было учета. А по состоянию на 1943 год – 800 тысяч. Учитывая, что в боях погибли многие (а русских использовали на передовых линиях: немцы знали, что русским терять нечего, они будут драться до конца), можно считать, что всего их было примерно миллион двести – миллион триста тысяч человек. В сорок третьем году, когда Гитлер потребовал убрать всех русских с Восточного фронта и перевести их на Западный, генералы схватились за голову: это было невозможно, потому что каждый пятый на Восточном фронте был тогда русским».

О наполеоновской армии в разделе «Великая армия» российская версия «Википедии» пишет, что в 1812 году Наполеон пошел на Россию с 10 пехотными и 4 кавалерийскими корпусами общей численностью 390 тысяч солдат, и это на пике своего могущества. В другом разделе значится 450 тысяч. А здесь сразу три наполеоновских армии РОА (Российская Освободительная Армия) воевали на стороне немецкого вермахта против Советской армии.

Очевидно, первым, кто отказался историю Второй мировой войны рисовать лишь черно-белой, был Солженицин. Еще в 1976 году он поехал в столицу Лихтенштейна и встретился с генералом Смысловским. Где-то часа четыре разговаривали эти люди, которые много выстрадали для своего возраста. Генерал немного позже напишет о сути разговора, о трагедии выбора между Гитлером и Сталиным. "Это был выбор между двумя дьяволами. То, что творили немцы, было ужасно - Гитлер совратил их души. Но и большевики уничтожали русский народ и Россию. Тогда я был убежден, что освободить Родину можно только извне. К сожалению, нас не поняли - почему мы шли вместе с немцами?"

«Архипелаг Гулаг» впервые сделал попытку если не оправдать, то понять трагедию этих людей, которые восстали сразу против двух дьяволов, авторов Холокоста и Голодомора. За это они сполна заплатили, как и генерал Власов, умелый командующий войсками на первом этапе войны при защите от фашистов Киева и Москвы – генерала Власова перед казнью, говорили, прежде подвешивали на Лубянке за ребра на мясных крюках, пока не истечет кровью.

И уже совсем не позавидуешь людям, которые не знают других цветов, кроме черно-белых, при оценке таких неоднозначных исторических событий. Известно, что именно РОА поддержала антифашистское восстание в Праге и оградила от истребления агонизирующими гитлеровцами тысячи местного люда и безумного разрушения старинного города. А еще пусть любители черно-белого попробуют лишь этими двумя цветами передать картину встречи Власова в городе Плзень, картину, описанную чешским историком П.Гловатым: Власов был «прославлен местным населением как спаситель Праги и получил в подарок, кроме букета сирени, бюст Карла Маркса. Толпа люда при этом кричала: «Да здравствует Сталин! Да здравствует Власов!»

А сколько же здесь цветов нужно, в истинно с сегодняшней точки зрения сюрреалистической картине, с несовместимыми составляющими, невероятной, но истинной?!

Нет сомнения, что из трех «наполеоновских» армий РОА есть еще живые участники, которые живут в Украине. И пусть бы они сами сказали, с какими чувствами встречают светлый День Победы, и как назовут ту прошлую страшную войну – «Отечественная», «Освободительная», присоединятся ли к общепринятому в мире «Вторая мировая».

Или их дети или внуки пусть скажут.

Может это помогло бы написать не одномерную и плоскостопую, а в истинной истории еще одну страницу такого непростого, такого кровавого века прошлого…

Иван Корсак, шеф-редактор газеты «Семья и дом»